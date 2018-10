Perico, el niño segoviano que inspiró la creación de una asociación que salva vidas

«Un 'click' te llena el corazón y te planteas que hay que hacer algo». Jorgue Guerra, bombero de Segovia, es el promotor de la Asociación de Primeros Intervinientes en Emergencias (APIE), cuyo principal objetivo es formar a los profesionales de los cuerpos de seguridad y emergencia de toda España en las habilidades necesarias para afrontar la primera intervención. El 'click' que llenó el corazón de Guerra se llama Pedro Español, un niño de diez años que, tras sufrir un derrame cerebral en su colegio de Estados Unidos, fue intervenido rápidamente por el cuerpo de bomberos americano.

A su vuelta a Segovia, Perico, como es conocido el chico, acudió al parque de bomberos para agradecer a los profesionales por haber salvado su vida. «Estaba entrenando en el gimnasio y un chavalillo se me acercó para agradecerme por salvarle la vida. Su madre y sus abuelas me explicaron lo del accidente y yo me emocioné muchísimo», confiesa Guerra, que ahora ve en ellos «una familia de 10 que nos han contagiado con su espíritu para hacer esto».

La APIE ha organizado un curso de rescate en accidentes de tráfico en la Granja Escuela Puerta del Campo en el que han participado 49 bomberos llegados de toda España. Luis González, bombero de Alcorcón y uno de los cinco que han tomado las riendas de esta iniciativa, considera «un éxito» la presencia de agentes llegados de Canarias, Huesca, Álava, Galicia, Madrid, Zamora, Segovia y varias provincias más.

El objetivo ha sido establecer un protocolo común para actuar en los accidentes de tráfico. «La metodología que utilizamos en este curso se puede unificar y aplicar a todos los servicios, atención sanitaria, atención al accidentado, la forma de realizar el triaje, la de evaluarle y la de sacarle del vehículo», explica González. Cada servicio, dice, actúa de una manera debido a las características diferentes tanto materiales como humanas de que disponen.

El curso finalizó con un gran simulacro de colisión múltiple, con seis vehículos y once víctimas involucrados. Participaron los 49 bomberos, tres ambulancias y seis sanitarios y, de esta manera, practicaron todo lo aprendido en los ocho talleres realizados, cuatro de separación y corteo y otros cuatro con técnicas de atención al accidentado. La organización fue de los cinco bomberos que tomaron la iniciativa y otros tres colaboradores, que contaron con doce formadores de la asociación ARTEmergencia.

Atención psicológica

En estos cursos, los bomberos se han formado en extracción de vehículos de adultos y niños, en aspectos médicos como la colocación de un collarín, y en atención psicológica, «algo puntero» según González, pues es «bastante importante porque no solo es hacia el accidentado, sino también para comunicarse entre compañeros». En el simulacro, del que solo los organizadores conocían las características, los bomberos formaron ocho equipos de seis agentes cada uno, y tras una primera valoración visual y de contacto con las víctimas, procedieron a actuar con las técnicas más adecuadas: la estabilización de los vehículos, excarcelación, extracción de heridos con tableros o la coordinación del mando de bomberos con el sanitario para desarrollar la intervención.

Luis González se muestra «muy satisfecho» con el simulacro y los cursos, pues «el objetivo era impartir una información muy detallada con grupos reducidos y lo hemos conseguido. La gente se va contenta y muy agradecida». Considera «fundamental» que los agentes estén «a la vanguardia en el tema de la formación» debido a que las emergencias cada vez son más complicadas. «Si no nos formamos día a día, no podremos llegar a aplicar todas las técnicas o desarrollar una intervención con la mayor brevedad posible», confiesa.

Jorge Guerra, el bombero al que Perico le llenó el corazón, anima a los ciudadanos a hacer una aportación económica a la asociación para poder repetir este tipo de cursos, pues los ayuntamientos pequeños no pueden llevar este tipo de formación a sus parques. «La crisis nos ha afectado a todos y dependemos de los empresarios; una aportación siempre va a ser buena», declara.

Pedro, Perico, acudió al simulacro. Y el niño y el bombero se fundieron en un abrazo.