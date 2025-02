La derrota en fútbol, como en la vida, supone un duelo que el técnico de la Gimnástica Segoviana define así: «Cuando pierdes partidos que en tu cabeza estaban diseñados de otra manera siempre lo pasas mal. Yo no pensaba que se sufría tanto como entrenador». ... Cita una frase de Luis Enrique Martínez: los dos días después de una derrota son lo peor del mundo. «Es la realidad. No sé si habrá otros entrenadores que lo asuman mejor o peor. Y tampoco creo que sea conveniente fingir por lo que puedas transmitir al exterior. Lo cual no quiere decir que los dos días estés 'on fire' [a tope] para llegar al próximo partido en condiciones». Así, con transparencia, procesa el vestuario su peor momento, con cuatro derrotas consecutivas, una secuencia que iguala la peor del grupo I de Primera RFEF y que intentarán romper mañana (17:30 horas) en el Estadio Johan Cruyff ante el Barça Atlètic.

El técnico no olvida la semana de mayo de 2022 antes del duelo en Elda ante el Cerdanyola para evitar el descenso a Tercera. «Bastante peor que esta». Desde entonces, solo en otra ocasión acumuló tres derrotas seguidas –en noviembre del año pasado– y nunca cuatro. Un periplo de estabilidad emocional. «Intentamos mantenernos en un estado neutro de no euforias y no dramas, pero siempre gusta más ganar que perder. Lo que tengo claro es que la próxima victoria está más cerca cuanto más capaces seamos de mantener la tranquilidad. Saber que las rachas pasan, tanto las buenas como las malas».

Más allá del mensaje, Ramsés subraya el carácter humano de cualquier grupo, las personas que lo forman. «Están los chavales y sus propias cabezas. Si tienes un vestuario tan estable y maduro como el nuestro, todo ayuda porque muchas veces son ellos los que te sacan de la crisis, por así decirlo, del estado emocional. Verles entrenar es lo que más me ayuda a mí para encontrarme bien y preparar el partido». Tras los 5-0 en Tarragona e Irún, su análisis es que tanto Arenteiro como Tarazona ganaron en La Albuera por una cuestión de acierto. «El del otro día es un partido que en condiciones normales no hubieras perdido. Tuvimos cuatro o cinco jugadas y, por lo menos, una o dos podía haber acabado en gol con claridad. Pero es que las rachas son eso. Ahí tenemos que intentar afinar».

Ramsés no esconde las ganas de jugar en ante el filial culé y que ha estado con ellos en la zona baja durante todo el curso. Pero relativiza. «Vamos sabiendo que pase lo que pase no va a ser el fin del mundo». Y pone en valor la ocasión. «No podemos perder la perspectiva de lo que tenemos delante. No sé cuántas veces ira la Gimnástica a jugar en Barcelona. Es un hecho histórico y como tal tenemos que afrontarlo. Que eso nos ayude a encontrar una versión mejorada de las últimas fechas. Al final, ellos tampoco están en un momento brillante». Es el tercer peor equipo del grupo en 2025, con dos puntos, es decir, dos más que la Sego. Cambian mucho los nombres del equipo que empató en La Albuera (2-2) en noviembre. Suma 12 puntos en casa –dos victorias en 11 partidos– un dato que solo empeora el Sestao.

Una semana más de rodaje para Farrell y Céspedes. «Creo que son mejores incluso de lo que pensábamos. A ver si somos capaces de volver a esa dinámica de repartir más minutos y no cargar en exceso a jugadores para llegar a la última fase del campeonato en la mejor forma posible». Las únicas bajas para Barcelona son los aún lesionados Fernán y Sergi Molina y el sancionado Astray. Así que vuelven Abel Pascual y Silva. La gran decisión del técnico está en poner a Farrell en punta o mantener la confianza en Gómez, que aún busca su primer gol. «La realidad es que su trabajo no está teniendo recompensa. El otro día hace un partidazo increíble; al final hace todo bien, pero no está teniendo acierto de cara a puerta».