«Las penas con pan son menos penas» «Hay tradición porque ha habido muchas compañías históricas que lo han trabajado mucho», señala David Matarranz, mediador de seguros

Luis Javier González Segovia Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:22

David Matarranz, mediador de Seguros ASM, explica la implantación de los seguros de decesos en Segovia. «Hay tradición porque ha habido muchas compañías históricas ... que lo han trabajado mucho». Y cuenta una escena de su infancia transversal a tantas familias. «Iba a mi casa todos los meses un señor con un recibito y se le pagaba en efectivo. ¡Mamá, los muertos!». Los productos se han personalizado y cada vez más y tienen dobles o triples coberturas para casi cualquier supuesto. En su caso, como él recorre media España como narrador de los partidos de la Gimnástica Segoviana, tiene uno de vida con primas si pasa en un accidente en carretera. «Dentro de lo duro que es, las penas con pan son menos penas. Es la única certeza que tenemos. No sé si veré a la Segoviana en la Champions, pero algún día me voy a morir».

