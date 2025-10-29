«Las penas con pan son menos penas»
«Hay tradición porque ha habido muchas compañías históricas que lo han trabajado mucho», señala David Matarranz, mediador de seguros
Segovia
Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:22
David Matarranz, mediador de Seguros ASM, explica la implantación de los seguros de decesos en Segovia. «Hay tradición porque ha habido muchas compañías históricas ... que lo han trabajado mucho». Y cuenta una escena de su infancia transversal a tantas familias. «Iba a mi casa todos los meses un señor con un recibito y se le pagaba en efectivo. ¡Mamá, los muertos!». Los productos se han personalizado y cada vez más y tienen dobles o triples coberturas para casi cualquier supuesto. En su caso, como él recorre media España como narrador de los partidos de la Gimnástica Segoviana, tiene uno de vida con primas si pasa en un accidente en carretera. «Dentro de lo duro que es, las penas con pan son menos penas. Es la única certeza que tenemos. No sé si veré a la Segoviana en la Champions, pero algún día me voy a morir».
Habla del «retraimiento de la gente a la muerte» como algo cultural y cómo los tramites funerarios se han agilizado. «Es muy rentable para las compañías. Igual que un coche no lo quieren porque hay mucha siniestrabilidad, a largo plazo valoran mucho tener una cartera de decesos. A los mediadores nos lo piden bastante». Junto al seguro de vida, otro producto en auge, en parte porque lo exigen los bancos en las hipotecas para asegurarse el cobro en caso de muerte inesperada. Con todo, vincula este servicio a la capacidad económica. «Alguien que va justo a fin de mes y no puede arreglar la lavadora, desde luego no está pensando en seguros. Su prioridad es otra».
