Las peñas, el alma de la Función navera Momento del chupinazo, desde el balcón del Ayuntamiento, con el divertido protagonismo de las peñas. / F. de la Calle La Funcionera organiza un programa 'peñero' con originales actividades, como un vermú friki FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Sábado, 14 septiembre 2019, 13:24

Como cada año, la comisión de peñas de Nava de la Asunción ha preparado el que denominan programa funcionero 2019, toda una serie de variadas actividades para los diez días de festejos. Un programa que muchos naveros esperan con más ganas que el propio y previsible programa oficial. Para hacerlo posible, La Funcionera cuenta con un presupuesto de más de 65.000 euros, dinero que consiguen gracias a sus más de 1000 socios, ochenta entidades colaboradoras, una subvención municipal y las diversas aportaciones de rifas, bingos, junto a las entradas y la barra del concierto del viernes de fiestas.

Es, sin duda, el festejo estrella que organizan las peñas. El concierto anual da más de un quebradero de cabeza y es el festejo que mayor compromiso organizativo requiere, por ese motivo, este año han decidido hacer una campaña para buscar voluntarios que ayuden en las labores de organización. La gente está respondiendo bien y las entradas anticipadas también se están vendiendo a buen ritmo. Los elegidos este año, los rockeros Mago de Oz y varios DJ que actuarán a continuación. Después de varios años con la misma directiva, para la organización de estas fiestas se ha renovado la dirección de La Funcionera, algo que para los peñistas no ha supuesto un grave problema, ya que varios de los que han quedado formaban parte de la anterior junta directiva. Actualmente, forman parten de ella unas catorce personas, «aunque solo cinco o seis lo mueven realmente» señalan los peñistas, mientras hacen repaso de las novedades del programa de este año. «El martes siempre intentamos cambiar. Se empezó con el vermú holy, ahora lo tienen en muchos sitios y hemos decidido hacer un vermú bajo el lema 'saca el friki que llevas dentro', queremos que la gente se disfrace porque en todos los pueblos en fiesta la gente lo hace y se lo pasa muy bien», destaca Jorge Cabezas, uno de los miembros de la directiva.

La noche del jueves también corre a cargo de la comisión de peñas, este año han contratado a La banda Gaudí, con música que, aseguran, gustará a todo tipo de público. «Antes el ayuntamiento se encargaba de organizar festejos para todos los días, pero desde que hacemos algunos nosotros, se nos ha adjudicado. Se da por hecho que lo vamos a hacer, pero si un año no podemos pues se dejará de hacer y le tocará al Ayuntamiento poner algo o no habrá nada», asegura Juan Antonio Herranz, miembro de la comisión y concejal del equipo de gobierno hasta hace unos meses.

Las relaciones de La Funcionera y el equipo de Gobierno municipal no pasan por su mejor momento. «Vamos un poco a ciegas, porque nunca sabemos la programación del Ayuntamiento. Nosotros tenemos que pasar un informe con todas las actividades para solicitar la subvención, pero antes quisimos quedar con el alcalde y no se quiso reunir con nosotros», señala Jorge Cabezas, recordando que la subvención municipal asciende a 7500 euros y que «se mantiene como el año pasado, no sube, aunque nosotros aumentemos el presupuesto con el concierto y otras actividades».

Vídeo del chupinazo

Otra de las novedades de este año es la contratación de una empresa especializada para grabar un vídeo de la tarde del chupinazo, donde se pueda apreciar también, todo el ambiente previo y posterior. «Se trata de promocionar un poco lo que hacemos para los años siguientes, lo llaman 'after movie' y se hará durante el chupinazo porque creemos que es lo más animado y movido», señalan los peñistas.

El jueves 19 también tratarán de potenciar el desfile de peñas por la calle Real porque «se estaba quedando un poco soso y cada año iba a menos». Para mejorarlo, han contratado un grupo de animación con charanga y zancudos para crear mayor ambiente.

Otro de los objetivos de la comisión de peñas es intentar sacar a la gente de las peñas de sus locales porque «nosotros hacemos muchas cosas para ello, pero es difícil. El lunes, por ejemplo, repetiremos la gimcana porque tiene mucha aceptación y en un día que no hay nada y tienes a la gente en la plaza, cuando de otra manera se meterían en sus peñas. El premio económico, también influye», comenta Juan.

Los responsables de la comisión elogian las iniciativas de varias peñas que en los últimos años se han dedicado, con gran éxito, a organizar festivales musicales, contratando sus propias charangas. Es el caso del conocido como 'La esquina de Berna' donde entre dos peñas han conseguido más de doscientos socios. «Se hace otra jornada de fiesta, en un día donde están básicamente los del pueblo y un lugar diferente a los habituales. Se agradece que las peñas se involucren y creen fiesta», comentan los responsables.

Bares que cierran

La comisión de peñas también se hace eco de la preocupación de muchos vecinos por el cada vez mayor número de bares que cierra durante las fiestas patronales. «El botellón hace estragos tanto en Nava como en otros pueblos, hay bares vacíos porque no lo soportan y luego está la otra cara, porque es tanta tarea para algunos contratar camareros y el jaleo y estrés que supone, que determinados bares deciden no abrir por esa incertidumbre de no saber lo que van a sacar. Perjudica que cierren, porque si van a más lo cierres es malo para Nava y el ambiente festivo. Aunque también depende de nosotros apoyar a los bares y acudir si organizan alguna actuación», concluyen.