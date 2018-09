Pedro Palomo es reelegido como presidente de la Cámara de Comercio Pedro Palomo (segundo por la izquierda), tras su elección / Antonio De Torre Renueva su mandato al frente de un organismo que busca crecer tras un periodo en el que ha conseguido estabilizarse QUIQUE YUSTE Segovia Jueves, 20 septiembre 2018, 21:49

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia inicia una nueva etapa. Con incertidumbre, porque el futuro se prevé con cambios importantes a los que habrá que saber adaptarse, pero también con mucha ilusión. Tras lograr sobrevivir a los años más duros de la crisis económica y después de haber alcanzado una estabilidad que ha reforzado los cimientos de la organización, la asociación cameral inicia una nueva etapa y lo hace de la mano de Pedro Palomo, el que ha sido su presidente durante los últimos seis años (en 2012 cogió el testigo de Carlos Tejedor).

Palomo ha vuelto a ser elegido y estará al frente del organismo otros cuatro años. Lo hace, además, sin grandes fisuras entre el empresariado segoviano, que ha optado por renovar su confianza en el presidente con una candidatura única que no ha tenido alternativas, por lo que ni siquiera ha sido necesario celebrar unas elecciones que llevaban años de retraso.

«Hoy es el comienzo de una Cámara nueva», afirmó Pedro Palomo unos instantes después de su reelección. Una etapa que versará sobre tres ejes «transversales» con los que se busca el crecimiento del organismo, y con ello, del tejido socioeconómico de la provincia. El primero es la internacionalización, objetivo histórico y tradicional de la Cámara que se persigue desde hace décadas y en que el organismo es «muy eficaz», según Palomo. «Hemos ayudado a muchas empresas de Segovia a salir a los mercados exteriores, y son empresas que hoy tienen una gran capacidad exportadora», afirmó.

El segundo eje que marcará la hoja ruta durante los próximos años es la búsqueda de la mejora de la competitividad de las empresas. Para lograr alcanzar el objetivo la Cámara contempla tres palancas fundamentales: la innovación, la digitalización y la formación. «Hoy la empresa que no innova no tiene futuro. Para las empresas de hoy en día innovar no es una opción, es una obligación», declaró Palomo. Precisamente, la innovación va estrechamente ligada a un proceso de digitalización necesario para que las empresas puedan crecer. Por último, el organismo cameral seguirá «ahondando en una formación nicho para que las empresas sean más competitivas», sin olvidar aspectos como la formación dual o la mediación concursal «en los que las cámaras somos pioneras».

«Hacen una función a la que no llega la administración» La directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, Irene Núñez, dio las gracias a Pedro Palomo por el esfuerzo realizado desde 2014, año en el que las cámaras de comercio funcionan con un pleno de manera interina. «No hay sido fácil», resaltó Núñez. La directora general señaló la nueva ley de cámaras de comercio que se encuentra actualmente en fase parlamentaria como un elemento más que garantice el futuro de los organismos camerales. Precisamente, ayer concluyó el plazo para que los grupos políticos presentasen enmiendas a la ley, por lo que Núñez confía en que a lo largo de octubre pueda estar lista. «Hay un articulado que contempla la financiación pública y estable para las funciones público administrativas que las cámaras tienen asignadas por ley. Esas funciones deben contar con una financiación pública porque están haciendo (las cámaras) lo que la administración no llega a hacer», subrayó. Sin embargo, todavía no se ha estimado que cantidad recibirá cada Cámara de Comercio. «Eso hay que acordarlo con las propias cámaras. De momento no manejamos una cifra concreta».

El nuevo pleno cameral presidido por Palomo cuenta con 18 miembros en lugar de los 26 con los que contaba anteriormente, con una renovación que oscila entre «el 30 y el 35%». «Es un elenco de personas comprometidas con las empresas y con la economía», aseveró el presidente, que destacó la incorporación de personas en ámbitos tecnológicos, que cuentan con experiencia y también con tradición, como el empresario José María Ruiz.

Con un censo de 12.000 empresas en la provincia (todas forman parte de la Cámara, aunque no todas participan en ella), la situación del organismo es «estable», aunque con perspectivas de que mejore notablemente durante los próximos meses. «Una vez que hemos hecho está reestructuración ya tenemos la velocidad de crucero para poder encaminarnos a un futuro incierto, con cambios tecnológicos rápidos y fuertes en los que las cámaras tenemos que estar», subrayó Palomo, que también espera que el número de empresas en Segovia crezca debido «a sus condiciones privilegiadas».