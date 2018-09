Hay Festival Paula Bonet presenta el relato catárquico sobre el aborto de 'Roedores' Paula Bonet. / Noemí Elías La artista dialoga en Hay Festival con Concha Barrigós sobre el libro, en el que pretende compartir su experiencia con otras mujeres SAMUEL REGUEIRA Segovia Lunes, 24 septiembre 2018, 11:43

Después del aborto vino, como a tantas otras mujeres, el silencio y la muda acusación de una sociedad sin intención de entender su dolor. Embriagada por la culpa y la vergüenza, Paula Bonet se tuvo que ver en la tesitura de un segundo embarazo interrumpido para comprender que ese mutismo autoimpuesto solo era, junto al androcentrismo de toda la literatura en torno a la descendencia, el sexo y los cambios corporales, un ataque más a su condición de mujer.

Y, a modo de catarsis, resolvió componer, en su libro 'Roedores', una colección desplegable a modo de acordeón compuesta por textos y, esencialmente, por ilustraciones de estos animales, que muestran esas reflexiones tan íntimas, tan inconfesables y tan poco escuchadas que, sin embargo, resultan universales en otras mujeres en su situación, tal y como compartió este domingo en el marco del Hay Festival junto a la responsable de Cultura en la agencia Efe, la periodista Concha Barrigós.

«Con este libro, muchas mujeres que no se habían atrevido a compartir esta experiencia o que sentían la tontería de ser 'menos mujer' han visto que esto que aquí se relata les sucede a más personas, y han encontrado un espacio en el que podían hablar y expresarse», declaró la pintora. «Este dolor no es muy distinto al de ser mujer, el que nos traten con aquel paternalismo, el que nuestro físico sea nuestra carta de presentación, el de que hablen por nosotras... No es distinto, únicamente es un poco más intenso».

Al término del acto, el público asistente –eminentemente femenino–, agradeció a Bonet que visibilizara estos temas tan complicados desde su posición.