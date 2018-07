Paul Preston y Hanif Kureishi se suman al cartel del Hay Festival El historiador Paul Preston. / EFE Castilla y León estará representada por el científico Miguel Pita, la experta en liderazgo Margarita Mayo, los poetas Carlos Aganzo y Angélica Tanarro y el cantautor Ismael Peña EL NORTE Segovia Miércoles, 11 julio 2018, 11:46

El historiador superventas Paul Preston, el novelista y guionista británico Hanif Kureishi y una nutrida nómina de castellano y leoneses, como la experta en liderazgo Margarita Mayo, los poetas y periodistas Carlos Aganzo y Angélica Tanarro o el científico y divulgador Miguel Pita, son las nuevas incorporaciones del cartel del Hay Festival Segovia. El festival celebra este año su decimotercera edición en Segovia durante el mes de septiembre, con la inauguración el día 10 de las exposiciones de artes visuales y la charla del crítico de cine Carlos Boyero, y con los debates entre los días 20 y 23 de septiembre. «Las palabras 'convivencia' y 'Europa' son parte de uno de los lemas que sobrevuelan esta edición, que hace hincapié en la idea la cultura como nexo de unión en Europa» afirma María Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival Segovia.

El festival se echará a la calle con más de 90 eventos, conferencias y exposiciones en los lugares más especiales de Segovia como monasterios, palacios, capillas y jardines, involucrando a sus habitantes y a los miles de visitantes en experiencias al aire libre como 'Los susurrantes', actores que recitan poemas al oído de los viandantes, o conciertos en las plazas históricas. Una de las nuevas incorporaciones es Paul Preston. Educado en Oxford, está especializado en la historia contemporánea española –sobre la que ha publicado volúmenes indispensables como La Guerra Civil Española–, ocupa la cátedra Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea española y es director del Centro Cañada Blanch para el estudio de la España contemporánea de la London School of Economics, y sus ideas siempre brillantes, exhalan a menudo un punto polémico.

Otra novedad es la presencia de Margarita Mayo, experta en liderazgo de renombre mundial, autora de 'Yours Truly, Staying Authentic in Leadership and Life', un manual con los ingredientes clave para convertirse en un buen líder. Mayo charlará con el psiquiatra Luis Rojas Marcos, uno de los divulgadores de ciencia más respetados, director del sistema de salud de Nueva York durante el 11 de septiembre de 2001 y autor de 'Más allá del 11 de septiembre' (Espasa), en el que narra su experiencia y analiza las claves para la superación del trauma. Otro divulgador, también castellano y leonés y centrado en el ADN, es Miguel Pita, doctor en Genética y Biología Celular y autor de 'El ADN dictador', un libro que intenta descifrar hasta qué punto la genética nos marca la existencia.

Dentro del lema de la tolerancia, el Hay contará este año con uno de los creadores británicos que más ha reflexionado sobre el tema, el escritor y guionista Hanif Kureishi, quien se hizo famoso a mediados de los 80 con el guion de 'Mi hermosa lavandería' (1985), dirigido por su amigo Stephen Frears, una historia de homosexualidad en el ambiente paquistaní de la época de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. Desde entonces ha publicado regularmente novelas e historias en torno al mundo de los suburbios londinenses de emigrantes asiáticos y sus conflictos de convivencia y adaptación.

Además, el periodista y poeta Carlos Aganzo hablará con Rurik Ingram, socio director de Brunswick, sobre la importancia de la gestión de la marca y reputación como armadura ante el acoso de los medios sociales. Y Angélica Tanarro, también periodista y poeta, conversará con Manuel Vilas sobre 'Ordesa', su última novela, y sobre su mirada literaria hacia la España contemporánea y la Europa que nos acoge, sin olvidar su relación con la literatura de Miguel Delibes que acostumbra a reivindicar. La nómina de castellano y leoneses se completa con el segoviano Ismael Peña, uno de los folcloristas españoles con una trayectoria más amplia y sólida, tanto en el estudio de las raíces de la música popular como en su interpretación y divulgación. Amigo de la poeta Gloria Fuertes, de cuyo fallecimiento se cumplen dos décadas y de quien es su albacea, colocó sus letras en los primeros puestos de las listas de éxitos.

Como novedad este año se desarrollará un programa educativo de eventos y talleres en torno a la música, la escritura creativa, la poesía o la historia, con el objetivo de acercar la cultura a los adolescentes y jóvenes y apoyar a la futura generación de creadores, lectores y autores. El festival Hay se organizó por primera vez en 1987, en Hay-on-Wye, una pueblo en la frontera entre Inglaterra y Gales con 1.500 habitantes y dos docenas de librerías. Allí, dos residentes locales, Peter Florence y su padre Norman, decidieron celebrar un festival literario. Actualmente existen ediciones en Europa y América Latina. Ya está a la venta el avance de la programación del Hay Festival. Los tickets se pueden adquirir en la web del festival y en las diez librerías de la ciudad. El programa completo se pondrá a la venta a partir del día 13.