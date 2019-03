El famoso pastor segoviano Pedro Sanz predice el tiempo en Semana Santa con sus cabañuelas 01:35 Pedro Sanz, el pastor de las Cabañuelas. / A. Tanarro ¿Cuántos días de lluvia habrá esta primavera? CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 21 marzo 2019, 13:39

Una primavera más cálida de lo normal y con menos días de lluvia, aunque los habrá. Los amantes de la Semana Santa no deben preocuparse demasiado, porque podrán disfrutar de las procesiones sin problemas, aunque esto no quita que algún día pueda llover. Es la predicción de Pedro Sanz, pastor jubilado de Las Rades de Abajo (Pedraza), el popular 'pastor de las Cabañuelas'. «De 92 días que tendrá la primavera, no habrá ni 40 de lluvia. Este año va a hacer más calor, aunque no será de seguido. En Semana Santa... este año van a poder sacar las procesiones. ¿El cambio climático? Lo que está claro es que entre coches y aviones se está quemando la atmósfera. Hacen falta más bicicletas en las ciudades».