El Paso de la Hoja, la leyenda segoviana que comenzó como una guasa

En la actualidad, la festividad de San Frutos es aprovechada por muchos segovianos para coger el coche, el autobús o el tren y desplazarse a las superficies comerciales de Madrid y Valladolid. Solo los actos organizados en la Plaza Mayor mantienen viva la llama de los San Frutos de antaño, cuando la fiesta tenía una marcada vertiente religiosa. La celebración honraba la memoria de los santos Frutos, Valentín y Engracia, tres hermanos nacidos en Segovia que vivieron entre los siglos VII y VIII y repartieron su hacienda entre los más pobres antes de retirarse a la vida ascética y penitente en los desiertos parajes del Duratón. Durante los nueve días previos al 25 de octubre, la Catedral acogía la novena dedicada a los tres santos segovianos, y en la mañana del día de la fiesta, en el interior de la basílica, se celebraba una procesión claustral con parada obligada en el altar del trascoro, donde se veneran los restos de San Frutos, y se interpretaba el segovianísimo villancico que en 1874 compuso el maestro Antonio Hidalgo, por aquellos años organista de la Catedral de Segovia: «Al siervo bueno y fiel...», comienza la canción.

La leyenda del paso de la hoja, que a las doce de la noche de ayer volvió a congregar a cientos de segovianos delante de la puerta de San Frutos, ya circulaba entonces, aunque, por lo que cuenta Mariano Sáez y Romero en sus 'Crónicas segovianas de tiempos pasados' (1930), tan curiosa tradición debió de empezar como una guasa que se gastaba a los más ignorantes: «Como motivo de broma se decía a las personas incautas y sencillas que el Santo, imagen de piedra que hay en la Puerta de su nombre, en lo alto entrando por la Plaza a la Catedral, con un libro abierto en la mano, todos los años, al comenzar el día civil y religioso a las doce de la noche, pasa en cada uno, una de las hojas del libro para continuar leyendo, y con esa hoja sigue hasta el año próximo en que vuelve la que continúa, y no ha faltado algún año en que haya acudido algún inocente a contemplar el milagro, que es claro que no tiene lugar y que con cualquier pretexto es fácil engañar al no haberlo presenciado». .