La pasión por el teatro de los estudiantes de IE University toma forma de libro Tres de los alumnos que han escrito el libro. / El Norte 'Theather. Book. The Succes of Passion' resume la actividad del club de alumnos que ha estrenado con éxito dos obras EL NORTE Segovia Miércoles, 18 septiembre 2019, 12:06

El campus de IE University en Segovia acogió ayer la presentación de libro 'Theather. Book. The Succes of Passion', que recorre la historia más reciente del Club de Teatro, que ha logrado estrenar dos obras teatrales, escritas y dirigidas por los propios alumnos en los dos últimos años académicos.

El libro, publicado por IE Editorial e impulsado por Campus Life, invita al lector a conocer la trayectoria de uno de los clubes estudiantes más activos del Campus de Santa Cruz la Real, donde han participado decenas de estudiantes de distintas nacionalidades unidos por su pasión por manifestaciones artísticas o culturales de todo tipo.

En casi doscientas páginas, los alumnos relatan su experiencia dentro de este club de IE, uno de los más activos de la universidad. Además, el libro contiene parte de las dos obras escritas, dirigidas y representadas por los propios alumnos de grado de IE en los dos últimos años académicos: 'Memories of the Rose and the Lion' (2018) y 'The Painter' (2019). Junto a los testimonios de un buen número de alumnos implicados en ambas obras, los responsables del club narran toda su experiencia en ambos proyectos, desde los castings previos y los ensayos, hasta las representaciones finales en el Aula Magna de la universidad.

Asimismo, los textos de 'Theather. Book. The Succes of Passion' se aderezan con una selección de fotografías realizadas por los estudiantes y varios miembros del personal de IE University. La maquetación, por su parte, ha sido realizada por un grupo de estudiantes del grado en Diseño de IE University, que han aportado no solo sus conocimientos de edición sino también varias ilustraciones ideas por ellos.

Las ventas del libro se destinarán a Adisil, la Asociación de Discapacitados del Real Sitio (ADISIL). La presentación la hicieron el director del grado en Diseño Edgar González, del Director Asociado de Campus Life, Clint Goodrich, así como de los alumnos Federica Caso, responsable del equipo de diseño, de Timothé Rigaudeau, exdirector del Club de Teatro, y Ghali Laraqui Houssaini, actual responsable del club. También intervinieron el Vicerrector de Estudiantes, Miguel Larrañaga y la directora de IE Editorial Cynthia Fernández.