Los partidos políticos coinciden en que Cuéllar necesita un auditorio, pero no concretan propuestas Participantes en la mesa redonda en la sala principal del Palacio de Pedro I. / M. R. La mesa redonda organizada por la plataforma que reivindica el proyecto analiza las posibilidades para lograr su construcción MÓNICA RICO Cuéllar Jueves, 28 marzo 2019, 14:06

El municipio necesita un espacio digno para la música y las artes escénicas. Esta es la reclamación en la que desde hace meses insisten más de medio centenar de colectivos culturales y vecinales de la villa y su comarca, incluidos en la plataforma 'Un teatro auditorio para Cuéllar'. Una reivindicación a la que ayer se sumaron representantes de los grupos políticos que pretenden contar con representación en la formación del nuevo Ayuntamiento tras las próximas elecciones de mayo: Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Ciudadanos. Lo hicieron en una mesa redonda organizada por la plataforma, en un acto moderado por Fernando Cárdaba y contó con la participación del alcalde, Jesús García, Carlos Fraile, portavoz del grupo municipal del PSOE, Montserrat Sanz, concejala de Izquierda Unida y David de las Heras, de Ciudadanos. Todos ellos explicaron sus posturas en la sala principal del Palacio de Pedro I, que se quedó pequeña para albergar al numeroso público interesado en la iniciativa.

El turno de debate lo abrió el alcalde, quien realizó un repaso de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento que preside desde el año 2007, cuando, según dijo, no existía la de proyecciones, teatro, conciertos, ensayo o exposiciones. Ese año, explicó, se realizó una visita a la Junta con una memoria de un proyecto de 7,5 millones de euros, lo que se repitió al año siguiente con un proyecto menos ambicioso, de 3,8 millones de euros, pero nuevamente sin resultado.

A lo largo de estos años, el primer edil recordó cómo «poco a poco» se puso en marcha la sala cultural Alfonsa de la Torre, el espacio Tenerías, la cesión de la biblioteca y otras iniciativas. «Yo no digo que sea suficiente y estoy a favor de algo más importante, un proyecto serio y no solo un auditorio», aseveró García, quien recordó que existe una partida en el presupuesto para realizar una memoria valorada, «y definir qué queremos hacer». No obstante, recalcó que ante un proyecto de esta magnitud «lo primero hay que tener un estudio de costes y un estudio de financiación», con gastos de mantenimiento y un plan de viabilidad, además de contar con las posibles líneas de financiación, que en la actualidad «no hay», aunque no descartó que se puedan abrir en un futuro, pues «la situación es cambiante». También habló de otros inconvenientes, como la ley de contratos y la de estabilidad presupuestaria.

Aunque admitió que Cuéllar necesita «un espacio más amplio», el alcalde puso en valor la sala Alfonsa de la Torre, un lugar «muy funcional». En este sentido, animó a los cuellaranos a estar «orgullosos» de lo que hay. «Que necesitamos más, por supuesto, y vamos a luchar todos por ello», aseguró García, quien se mostró abierto a una reunión con grupos políticos y asociaciones para analizar qué habría que incluir en la memoria para el futuro centro cultural.

Desde 2016

Por su parte, el portavoz del PSOE, Carlos Fraile, anticipó que todos iban a coincidir en que Cuéllar necesita un centro cultural más amplio «y digno». A su juicio, este mandato «hubiera sido bueno para dar un impulso, tener el proyecto y definir la ubicación», para empezar a construirlo en la próxima. Ya en 2016, recordó Fraile, los socialistas trasladaron la necesidad de esta infraestructura a sus representantes en la Junta, quienes presentaron una Proposición No de Ley al respecto.

A su juicio, es el momento de definir la ubicación y las formas de financiación, puesto que «en este proyecto el Ayuntamiento no puede caminar solo». Por ello, animó «a aunar esfuerzos y quitarnos los complejos políticos» ante «una necesidad real para el desarrollo cultural» de la comarca. Fraile considera urgente la necesidad de resolver la situación de la Escuela de Música, puesto que la banda apenas cabe en la sala de ensayos. La ubicación, afirmó, tiene que ser «una cuestión de consenso y no una decisión unilateral».

Por su parte, la concejala de IU, Montserrat Sanz, recordó que la formación llevaba la iniciativa en su programa y presentó una moción al presupuesto sobre la necesidad de un centro cultural. Sanz alentó a los grupos a que de la mesa saliera el «compromiso real» de los partidos que formen parte del Ayuntamiento en el próximo mandato de trabajar en el proyecto. Apuntó que la iniciativa es ambiciosa y que se pueden discutir las bases, aunque destacó la importancia de crear un grupo con todos los grupos políticos y representantes de la plataforma «para empezar a trabajar ya». Su propuesta es «que sea un espacio de consenso y participativo».

Diez edificios

David de las Heras, representante de Ciudadanos en Cuéllar, afirmó estar de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero advirtió de que se trata de «un gran proyecto con grandes problemas», en parte porque con su construcción habría que pensar en dar un uso a los más de diez edificios cuya actividad se trasladaría al nuevo auditorio. La plataforma ha puesto ya los cimientos para el nuevo proyecto pero, a juicio de Ciudadanos, la primera piedra sería poder formar parte de los Circuitos Escénicos, con lo que «se podría dar otro paso para conseguir el edificio deseado». También apuntó De las Heras que su grupo piensa que la villa tiene otras necesidades, como la creación de suelo industrial para la creación de empleo.

Durante el debate también se habló de posibles ubicaciones (San Francisco, antiguas Casas de los Maestros, parcela en Ronda de San Bartolomé) y hubo turno para el público, que pidió a los políticos que no se frenen ante las líneas de financiación, que presionen para conseguir la creación de este espacio como una oportunidad para el desarrollo cultural y socioeconómico de la comarca. También hubo voces que pidieron «sacar los colores a la Junta», porque Cuéllar es el único municipio de Castilla y León con más de 3.000 habitantes que no cuenta con un espacio escénico de estas características.