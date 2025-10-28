Los parques de las Hoces del Duratón y del Riaza mantienen su calificación 'Q' Estos espacios naturales destacan por su gestión eficiente, accesibilidad, información al visitante y conservación del entorno

El Norte Segovia Martes, 28 de octubre 2025, 10:15 Comenta Compartir

El Comité de Evaluación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad adscrita el Ministerio de Industria y Turismo, ha comunicado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta la renovación de la marca 'Q' Calidad Turística en los diez espacios naturales protegidos de Castilla y León que contaban con esta acreditación, entre ellos los parques naturales de las Hoces del río Duratón y de las Hoces del río Riaza, ambos situados en la provincia de Segovia.

Estos espacios destacan por su gestión eficiente, accesibilidad, información al visitante, conservación del entorno natural y compromiso con el desarrollo sostenible. Castilla y León es la comunidad autónoma española con mayor número de espacios naturales certificados bajo este prestigioso sello de calidad, avalando la gestión responsable, la atención al visitante y la conservación del medio natural.

La entrega oficial de los diplomas tendrá lugar en enero del próximo año, durante la tradicional 'Noche de la Q', que se celebrará en Madrid, en un evento que reúne a representantes del sector turístico nacional para reconocer el esfuerzo y la excelencia de los destinos y entidades certificadas.

La renovación supone un espaldarazo a un turismo «de calidad, sostenible y competitivo, que promueve la protección del patrimonio natural y la mejora de los servicios turísticos como pilares fundamentales para el desarrollo equilibrado de las zonas rurales y la consolidación de la comunidad como referente en turismo de naturaleza», informan fuentes del Gobierno regional.