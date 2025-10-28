El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Casa del Parque de las Hoces del río Riaza. El Norte

Los parques de las Hoces del Duratón y del Riaza mantienen su calificación 'Q'

Estos espacios naturales destacan por su gestión eficiente, accesibilidad, información al visitante y conservación del entorno

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 28 de octubre 2025, 10:15

Comenta

El Comité de Evaluación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad adscrita el Ministerio de Industria y Turismo, ha comunicado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta la renovación de la marca 'Q' Calidad Turística en los diez espacios naturales protegidos de Castilla y León que contaban con esta acreditación, entre ellos los parques naturales de las Hoces del río Duratón y de las Hoces del río Riaza, ambos situados en la provincia de Segovia.

Estos espacios destacan por su gestión eficiente, accesibilidad, información al visitante, conservación del entorno natural y compromiso con el desarrollo sostenible. Castilla y León es la comunidad autónoma española con mayor número de espacios naturales certificados bajo este prestigioso sello de calidad, avalando la gestión responsable, la atención al visitante y la conservación del medio natural.

La entrega oficial de los diplomas tendrá lugar en enero del próximo año, durante la tradicional 'Noche de la Q', que se celebrará en Madrid, en un evento que reúne a representantes del sector turístico nacional para reconocer el esfuerzo y la excelencia de los destinos y entidades certificadas.

La renovación supone un espaldarazo a un turismo «de calidad, sostenible y competitivo, que promueve la protección del patrimonio natural y la mejora de los servicios turísticos como pilares fundamentales para el desarrollo equilibrado de las zonas rurales y la consolidación de la comunidad como referente en turismo de naturaleza», informan fuentes del Gobierno regional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  10. 10

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los parques de las Hoces del Duratón y del Riaza mantienen su calificación 'Q'

Los parques de las Hoces del Duratón y del Riaza mantienen su calificación &#039;Q&#039;