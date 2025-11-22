El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parque del cementerio de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El parque del cementerio o el lago Alonso: los niños deciden la ubicación de un parque con tirolinas

En el Consejo de la Infancia y la Adolescencia también plantearon abrir sedes de la Casa Joven en más barrios de la ciudad

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:50

Comenta

El futuro nuevo parque con tirolinas de Segovia ya tiene ubicación decidida: se construirá en el parque del Cementerio. Así lo acordó el Consejo ... de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento celebrado este viernes, donde los niños y adolescentes actuaron como concejales por un día y votaron entre dos emplazamientos técnicamente viables: el propio parque del Cementerio y la zona del lago Alonso, en Nueva Segovia. La primera opción se impuso finalmente en la votación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

