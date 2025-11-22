El parque del cementerio o el lago Alonso: los niños deciden la ubicación de un parque con tirolinas

El futuro nuevo parque con tirolinas de Segovia ya tiene ubicación decidida: se construirá en el parque del Cementerio. Así lo acordó el Consejo ... de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento celebrado este viernes, donde los niños y adolescentes actuaron como concejales por un día y votaron entre dos emplazamientos técnicamente viables: el propio parque del Cementerio y la zona del lago Alonso, en Nueva Segovia. La primera opción se impuso finalmente en la votación.

Este nuevo espacio de ocio responde a una petición concreta de los chicos de más de 8 años, que trasladaron al Ayuntamiento que se sienten demasiado mayores para los parques infantiles tradicionales de la ciudad y reclamaron juegos adaptados a su edad. A partir de sus propuestas, el área de Sostenibilidad Ambiental ha diseñado un proyecto que incluirá, entre otros elementos, tirolinas y estructuras de mayor dificultad, pensadas para quienes ya han dejado atrás los columpios y toboganes clásicos.

Durante la sesión del consejo, los representantes infantiles insistieron en la necesidad de contar con más zonas de juego modernas y retadoras, pero también seguras, repartidas por distintos barrios. Además del nuevo parque, aprovecharon para plantear otras demandas relacionadas con el uso del espacio público y las alternativas de ocio. Así, pidieron al Consistorio más árboles en calles y parques, nuevos espacios cubiertos donde poder jugar y reunirse los días de frío o lluvia y la posibilidad de abrir sedes de la Casa Joven en otros barrios para acercar las actividades a más jóvenes.

También mostraron interés por conocer mejor qué hace el Ayuntamiento y pidieron que la información sobre actividades, programas y proyectos llegue a la infancia y la adolescencia a través de canales que usan habitualmente, como las redes sociales. El equipo de gobierno, según informó el Ayuntamiento, tomó nota de las propuestas y se comprometió a incorporarlas al seguimiento del consejo, un órgano de participación que el Consistorio quiere consolidar como referencia a la hora de diseñar políticas dirigidas a la población más joven.