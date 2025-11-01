El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El desfile de rostros conocidos sigue a buen ritmo mientras la lluvia arrecia
Dos mujeres caminan bajo la lluvia por una de las galerías del cementerio de Segovia.

Ver 26 fotos
Dos mujeres caminan bajo la lluvia por una de las galerías del cementerio de Segovia. Antonio Tanarro

Los paraguas disputan el protagonismo a las flores en el festivo de Todos los Santos

Cientos de segovianos combatieron la lluvia y acudieron a los reencuentros familiares en el cementerio para honrar a sus seres queridos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

Los segovianos desafiaron ayer a la lluvia para cumplir con la tradición de honrar a sus seres queridos por el Día de Todos los Santos. ... La jornada otoñal se tiñió de gris, pues apenas salió el sol por unos segundos, y los paraguas disputaron el protagonismo a las flores en los cementerios. Sin embargo, el mal tiempo no impidió que las familias se reencontrasen a los pies de tumbas, nichos, panteones y columbarios para recordar a sus difuntos. Las pastelerías también experimentaron una gran afluencia de público interesado en disfrutar de la cara más dulce de la festividad. Los anhelados buñuelos de viento, que cada vez incorporan más sabores y experimentan mayor demanda entre la población, formaron parte de la mesa de los hogares en el momento del postre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  2. 2

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  6. 6

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  7. 7 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  8. 8

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  9. 9

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los paraguas disputan el protagonismo a las flores en el festivo de Todos los Santos