Las palas de tractores no se tendrán que desmontar para pasar la ITV Un tractor trabaja en la cosecha de cereal. A. Q. En alguna estación de la provincia de Segovia se habían detectado problemas Viernes, 2 noviembre 2018, 19:37

La Alianza UPA-COAG se congratura de haber conseguido que no se tengan que desmontar las palas de los tractores para que estos puedan para pasar la ITV en las correspondientes estaciones, siempre y cuando se vea el número de bastidor de dicho accesorio. Después de los problemas detectados en alguna estación de la provincia de Segovia, tras una inspección de seguridad en el trabajo, a raíz de la cual se decidió obligar al desmontaje de las palas, la organización agraria inició hace varias semanas una serie de gestiones con la Consejería de Industria y las ITV de Castilla y León «para buscar una solución que no fuera traumática para los usuarios de la región, y en ese caso no perjudicar los intereses de los agricultores de nuestra comunidad autónoma».

«Fruto de este trabajo y gracias a la colaboración de las ITV para facilitar la inspección a los vehículos agrícolas, en este caso tractores, se ha dotado de los medios adecuados como son gatos hidráulicos a las estaciones fijas y mecanismos adaptados en las unidades móviles para solventar el problema», señala la Alianza UPA-COAG, que destaca que «se ha conseguido acabar con un problema económico y de tiempo que podía afectar directamente a los agricultores si tuvieran que correr con los gastos del desmontaje de las palas en sus tractores para pasar la pertinente inspección técnica del vehículo». La organización agradece «la colaboración y comprensión que ha habido por parte de los responsables de las ITV de Castilla y León para acabar con un problema al que se tendría que haber enfrentado directamente el agricultor con sus propios medios».