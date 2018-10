Los padres reclaman un profesor más en el colegio de Gomezserracín Padres y alumnos del colegio de Gomezserracín. / : M. R. Piden la flexibilidad que marca un decreto de Educación porque en el centro hay 43 alumnos y nueve niveles MÓNICA RICO Cuéllar Viernes, 12 octubre 2018, 18:54

Los padres de los alumnos del colegio de Gomezserracín, dependiente del Centro Rural Agrupado (CRA) El Carracillo, han solicitado tanto a la Dirección Provincial como a la Consejería de Educación, la dotación de un profesor más para el centro, y han reclamado «flexibilidad y apoyo al medio rural». La reclamación con la solicitud para la inclusión en el profesorado del colegio de un nuevo tutor ya la tienen en la Dirección Provincial de Educación y la Consejería. Además, una de las madres afectadas habló de forma directa con el inspector de Educación para que conociera de primera mano el problema.

Son conscientes de que no cumplen con el número total de escolares necesario si se considera de forma estricta la norma, pues en la actualidad el colegio cuenta con 43 alumnos, y la cuarta unidad de profesorado no se concede hasta los 46 niños escolarizados. Sin embargo, señalan que, según el decreto de Educación en el que se establecen los números mínimos y máximos de alumnos por cada tutor en los centros rurales, también se apunta que «en las unidades en las que se escolaricen siete o más niveles educativos, habrá flexibilidad en el establecimiento de estas unidades, en la franja de uno a cuatro». Ahí se centra su reclamación, pues el centro en la actualidad tiene nueve niveles. En estos momentos la distribución es de una clase con 15 alumnos de primero, segundo y tercer curso de Infantil y primero de Primaria, que incluyen dos niños que nunca han estado escolarizados, uno de ellos con ocho años; hay otra clase con 16 alumnos de segundo, tercero y cuarto de Primaria; y una tercera con doce alumnos de quinto y sexto.

Así, aunque según las ratios establecidas les corresponden tres tutores, señalan que «la falta de un nivel educativo hace que la calidad de la enseñanza de los alumnos se vea seriamente afectada», según apunta una de las madres afectadas, y a la vez recuerda que, en la presentación del curso 2018-2019, el consejero de Educación, Fernando Rey, abogó por e apoyo a la educación en el medio rural: «Pero realmente somos simplemente números. Da igual las características de cada centro. Si no cumples ratios no conceden otro profesor, y no es lo mismo 43 alumnos y seis niveles educativos que 43 alumnos con nueve niveles educativos, como es el caso de Gomezserracín».

Incorporaciones

El curso comenzó el 10 de septiembre con 41 alumnos y tres profesores. En las primeras semanas se han sumado dos más, y recuerdan los padres que en años anteriores «a mitad de curso se han matriculado nuevos alumnos», y es posible que ocurra también este año. Con esta situación, añade, «la calidad de la educación de nuestros hijos va a sufrir un gran retroceso, ya que han tenido que agruparse muchos ciclos y niveles con el mismo tutor», apuntan en la misiva que han enviado a Educación, en la que también recuerdan que desde la creación del CRA, «en Gomezserracín siempre se ha dispuesto de cuatro profesores». Y aunque son conscientes de que este curso solo les pertenecerían tres, con criterios solo burocráticos, señalan que tanto los alumnos como las instalaciones no están preparados para la unión de tantos ciclos, ya que el centro dispone de dos edificios separados, con tres aulas pequeñas cada uno.

Los padres de los alumnos del colegio de Gomezserracín consideran que, al vivir en un entorno rural, «con las carencias que eso conlleva», hay que «conservar y seguir mejorando lo que hasta ahora teníamos, con la finalidad de enriquecer lo máximo posible la formación de nuestros hijos, ya que sólo pedimos una respuesta ajustada y flexible a nuestras necesidades actuales».

Calidad de la enseñanza

Así, viendo que desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se apoya la calidad de la enseñanza en el medio rural, solicitan que se les conceda un profesor más para el centro, como hemos tenido hasta ahora, para que nuestros hijos no vean afectada su educación». Además, destacan que el próximo curso concluirán su escolarización cuatro alumnos, pero la comenzarán ocho niños más, así que «la previsión es que volveríamos a cumplir la ratio para tener cuatro profesores en el centro».

Están preocupados los padres por el posible descenso en la calidad educativa e incluso, en algunos casos, señalan que si la situación se mantiene se llegarían a plantear el trasladar a sus hijos a otro centro educativo, con lo que !la educación en el medio rural sería la gran perdedora».