El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara San Juan, junto a su hijo, que muestra uno de los medidores para la diabetes que lleva todos los días al colegio. Antonio de Torre

Segovia

Los padres piden enfermeros en los colegios para dolencias crónicas y emergencias

Reivindican la figura para atender casos de epilepsia, alergias o atragantamiento, una tarea que hasta ahora recae en los docentes

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:02

Comenta

Los padres segovianos reivindican la figura de un enfermero escolar para ahuyentar el escenario de que haya una emergencia en el colegio y no haya ... quien la sofoque. Es una preocupación que ondea en cada familia, desde un atragantamiento a una mala caída, pero que preside la vida de alumnos con problemas crónicos como la diabetes, amenazas que ya han constatado como alergias —desde alimenticias o a picaduras de avispa— o ataques epilépticos. A falta de personal sanitario, son estos progenitores los que toman una postura proactiva para adelantarse a los acontecimientos y dan al centro una guía de qué hacer para ante una crisis sobrevenida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  2. 2

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  3. 3

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  4. 4

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de ¡fuera, fuera!
  5. 5

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  6. 6

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros
  8. 8

    ¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?
  9. 9 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria
  10. 10 Ilesos por centímetros tras quedar su coche atravesado por una valla en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los padres piden enfermeros en los colegios para dolencias crónicas y emergencias

Los padres piden enfermeros en los colegios para dolencias crónicas y emergencias