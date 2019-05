Un pacto de aspirantes por el nonato centro de salud de Cuéllar Luis Tudanca, con Carlos Fraile, observa el solar en el que debe erigirse el centro de salud. / A. G. E. Luis Tudanca se fija como prioridad, ante el candidato socialista Carlos Fraile, agilizar esta infraestructura si accede a la Presidencia de la Junta ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Miércoles, 15 mayo 2019, 22:55

Ocurre, asegura el candidato del PSOE a la Alcaldía de Cuéllar, que en el ascensor del centro de salud actual no cabe una camilla. Ocurre, afirma Carlos Fraile, que hacen falta especialidades como las que el PP prometía en el programa electoral de 2011 y que no han llegado porque no hay aún nuevo centro de salud. Está el solar, que desde hace «unas semanas», explicó Fraile, ya está cedido a la Junta de Castilla y León. Ahora solo falta construirlo.

Fraile aprovechó la parada rápida de Luis Tudanca, candidato socialista a la presidencia de la Junta, para advertirle de que «cuando llegue a la Presidencia», llamará a su despacho y le pedirá que agilice estos trámites que se han demorado en el tiempo. A unos pasos de los dos aspirantes se extendía el solar vacío de lo que un día debería ser el nuevo centro de salud. Ambos aprovecharon el escenario desértico para utilizar la misma frase-eslogan de castigo al PP sin ni siquiera nombrarlo: «El otro día vinieron los de siempre a prometer lo de siempre y a incumplir lo de siempre».

Fraile lo tendrá complicado para gobernar en Cuéllar tras tres mandatos populares consecutivos. Tendrá que hacer frente a cuatro candidatos más. Eso supone un grupo más que los que buscaron el bastón de mando en los últimos comicios. A PSOE y PP se añaden Ciudadanos, IU y Centrados. Tudanca, en previsión de que ese doble triunfo se concrete, se comprometió a que una de sus prioridades «en cuanto aterrice» en la presidencia de la Junta será el centro de salud de Cuéllar, dentro de un plan de recuperación de la sanidad rural, que definió como muy castigada «por los recortes» del PP, «que ha vuelto a eliminar las urgencias rurales», motivo por el que asegura que es «necesario blindarlas».