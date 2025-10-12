El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El nutricionista Pablo Zumaquero. Antonio de Torre

Pablo se pinchó el Ozempic para adelgazar: «Como si te cosen la boca»

Este nutricionistacritica la falta de análisis del endocrino: «Te enchufa la medicación y fin de la historia»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:03

Pablo Zumaquero, un nutricionista que ha visto a unos 4.000 pacientes a lo largo de 13 años de trabajo en Segovia, se pinchó durante ... un mes el Ozempic, el fármaco genérico para adelgazar. «¿Tú sabes las náuseas que tienes? Cómo no vas a perder peso, si no puedes ni comer de las ganas de vomitar que tienes». Perdió tres kilos y los recuperó en una semana. Habla de un «cansancio brutal» y de la falta de estímulos. «Pasas de todo. Es como si te cosen la boca. No creo que una anorexia forzada sea la solución a la obesidad a largo plazo. Antes, intenta que el tío coma más verdura o que ande. Que es gratis. ¿Te quieres gastar 130 euros al mes toda tu vida?».

