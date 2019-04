Pablo Pérez incluye en su lista a dos empresarios y la exconcejala Miriam Yagüe Pablo Pérez, con los nuevos miembros de su candidatura. / E. N. José Luis Horcajo, Jesús Garrido, Gabriel Cobos, José Ángel Mauriz, Marina Mena y la exedil se suman al proyecto municipal del PP EL NORTE Segovia Viernes, 12 abril 2019, 13:24

La candidatura del PP al Ayuntamiento de Segovia que lidera Pablo Pérez incluye a los empresarios José Luis Horcajo y Gabriel Cobos, al experto en gestión deportiva Jesús Garrido, el presidente de la Coordinadora de Discapacitados de Castilla y León, José Ángel Mauriz, la experta en comunicación Marina Mena y la abogada y funcionaria Miriam Yagüe.

Todos ellos, ha manifestado Pablo Pérez este viernes al presentarles, «encajan a la perfección en el proyecto de ciudad que estamos elaborando para transformar Segovia y hacer de ella una ciudad de oportunidades reales y amable para vivir». El candidato popular ha señalado que son seis nuevas caras con mucha iniciativa, expertos en su sector, grandes trabajadores y comprometidos con la ciudad desde sus diferentes ámbitos y sectores.

De José Luis Horcajo ha destacado su implicación en el asociacionismo empresarial, en el que cree como medio de defensa de las empresas. De Jesús Garrido su experiencia en el mundo de la planificación y gestión deportiva y de Gabriel Cobos su preparación y conocimiento del urbanismo, el medioambiente y la historia. José Ángel Mauriz aporta, según el candidato popular, su experiencia y conocimiento del mundo de la accesibilidad y Marina Mena, como experta en el mundo de la política, su conocimiento de las políticas que se están desarrollando en otros lugares. Por último, de Miriam Yagüe ha destacado su gran capacidad de trabajo. «Cada uno está aportando su experiencia para dar forma al proyecto que estamos elaborando y que se enriquece día a día».

Durante la presentación, Pablo Pérez ha recordado que uno de sus principales objetivos es fijar población y para ello es fundamental invertir en las áreas industriales y en el pequeño comercio; de esta manera, no sólo se mantendrán los puestos de trabajo, sino que, además, se generará empleo. El candidato popular ha incidido en la accesibilidad como un punto básico en su proyecto y ha vuelto a insistir en que todo tiene como denominador común el arreglo y la mejora de la ciudad a todos los niveles.

Para lograrlo Pablo Pérez ha declarado que ha buscado un equipo que sepa gestionar, con ilusión e ideas y con «ganas de que Segovia avance». Su intención es formar un gobierno responsable, sólido, fiable y que genere confianza, un gobierno que no deje nada en manos de la improvisación y que su prioridad sea resolver los problemas de las personas. «Quiero un equipo solvente y comprometido con la ciudad porque no quiero que pase lo que ha sucedido con el transporte público, recién renovado y con constantes quejas desde el primer día. Todo un ejemplo de lo que no debe hacer un gobernante».

Además, Pérez ha puesto de manifiesto la confianza en su equipo, en el que cree firmemente y en su proyecto porque es «el proyecto de las personas, el proyecto que necesita Segovia». «Creo que es posible cambiar lo que no está bien y vamos a conseguirlo».