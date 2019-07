Pablo Pérez: «Nos extraña que IU vote en contra de las liberaciones cuando es el más beneficiado» Pablo Pérez Coronado, en primer plano, el día del pleno extraordinario de comienzo de mandato. / A. de Torre El PP lamenta que el equipo de gobierno vaya a insuflar casi 300.000 euros más al CAT cuando es un proyecto «sin viabilidad» CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 25 julio 2019, 12:55

El grupo municipal del Partido Popular votará a favor, en el pleno de este viernes, del dictamen de la Comisión de Gobierno Interior y Personal, que incluye seis cargos con dedicación exclusiva del cien por cien, una liberación al 90%, dos al 80% y una al 60%, pero su portavoz, Pablo Pérez Coronado, se ha mostrado sorprendido de que IU haya manifestado su intención de votar en contra «cuando es el grupo más beneficiado, pues sus dos concejales estarán liberados, uno al cien por cien, Ángel Galindo, y otro al 80%, Ana Peñalosa. Suena a demagogia».

Pérez Coronado informó de que su grupo, integrado por nueve concejales, solo tendrá liberado al 60% un edil, el viceportavoz tercero, José Luis Huertas, que percibirá 30.000 euros brutos al año. «El grupo popular es el que menos retribuciones tendrá. Yo no me voy a liberar, pues compaginaré mi trabajo en la empresa privada con mis tareas de portavoz del grupo mayoritario de la oposición, y el resto de concejales, excepto Huertas, no alcanzarán los 600 euros al mes en dietas de comisiones y plenos, pues no todos están en todas las comisiones como sí está , por ejemplo, el portavoz de Podemos-Equo, que solo es él en su grupo. El acuerdo es bueno y votaremos a favor, pero también queremos dejar claro que Izquierda Unida y Podemos-Equo son las formaciones que han salido mejor paradas», dijo el jefe de filas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia.

Además de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, con un sueldo de 61.000 euros al año, tendrá dedicación completa la concejala de Deportes, Marian Rueda; la edil de Cultura, Gina Aguiar; la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos y el concejal de Medio Ambiente y Juventud y portavoz de IU, Angel Galindo.

La responsable de las áreas de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Clara Martín, tendrá una liberación del 90%, mientras que el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Andrés Torquemada y la otra edil de IU del equipo de Gobierno, Ana Peñalosa, responsable de Servicios Sociales e Igualdad, Sanidad y Consumo y Educación, Ana Peñalosa, tendrán una liberación del 80%. El viceportavoz tercero del grupo popular, José Luis Huertas, estará liberado, como se ha dicho, al 60%.

«El CAT no tiene viabilidad»

Por otra parte, los populares se han mostrado este jueves contrarios a que el equipo de gobierno destine 269.000 euros más al CAT, como ya ha anunciado el grupo socialista. Pablo Pérez Coronado lo ve un despropósito, teniendo en cuenta que aún no ha visto «ni un solo contrato» firmado con las empresas que, supuestamente, van a operar en el edificio cuando esté terminado. «El equipo de gobierno inaugura el mandato como terminó el anterior, destinando más dinero al CAT, un proyecto incierto que carece de viabilidad, al menos, por ahora. Además, ese dinero procede de transferencias de crédito: se han utilizado 100.000 euros en principio previstos para mejoras en las instalaciones de la Policía Local y 168.000 a intervenciones en la red de saneamiento y alcantarillado».

La estación de autobuses

En el pleno de este viernes, primera sesión ordinaria del nuevo mandato, el PP presentará una moción para que el equipo de gobierno ejecute las obras necesarias para instalar un sistema de climatización en la estación de autobuses, mejore los sistemas de información a los usuarios bajo criterios de accesibilidad universal y ponga en marcha medidas oportunas para mejorar la imagen y el aspecto de la estación de autobuses de Segovia. «Hace dos años que la estación de autobuses de Segovia recibió la calificación como tal, pero dos años después continúa sin plan de gestión y sin un equipamiento adecuado. Aunque se han hecho mejoras, desde luego no son suficientes y la estación de autobuses presenta un aspecto de absoluta dejadez y alejado de lo que debe ser una estación municipal de viajeros de una capital de provincia y en pleno siglo XXI», djo Pérez Coronado, que subrayó el compromiso de su grupo con el mantenimiento de la estación en el lugar donde se encuentra.