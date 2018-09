Orgullo taurino en las fiestas de Riaza Llegada de un encierro a la plaza de toros de Riaza / El Norte Luis Bolívar, Javier Cortés y Juan Leal torearán en la corrida del día 15 MÓNICA RICO Riaza Sábado, 8 septiembre 2018, 14:03

Con la llegada de septiembre, los riazanos viven sus días más especiales, los dedicados a la Señora del Manto y la Virgen del Hontanares, imágenes por las que los vecinos procesan gran devoción. Junto a los actos litúrgicos, los próximos días estarán llenos de actividades, alegría y colorido. Tal y como recuerda la alcaldesa de la localidad, Andrea Rico, la plaza porticada se transforma en coso taurino para albergar los festejos tradicionales, a los que se sumarán los encierros, muy arraigados en el municipio.

Las fiestas se abren hoy, pues cada 8 de septiembre se celebra el día de Nuestra Señora del Manto, patrona de la villa de Riaza. Los actos litúrgicos comenzarán al mediodía con la misa y la ofrenda floral, en la que los vecinos ofrecerán ramos a la Virgen, que ya por la tarde recorrerá las calles del pueblo. Aunque es una jornada cargada de actos litúrgicos, tampoco faltarán otras actividades, como la subida ciclista al puerto de la Quesera, a 15 kilómetros de distancia, donde se encuentra el hayedo más meridional de Europa. Los vecinos también se congregarán en la plaza Mayor para disfrutar del baile de jotas, al que seguirá un vermú en el que es tradicional pedir porrones. La jornada se completa con un campeonato de pelota a mano, concentración de peñas y desfile, el pregón inaugural, que este año corre a cargo del riazano Pedro Moreno, diseñador de vestuario, escenógrafo y dibujante cuyo trabajo ha sido merecedor de dos premios Goya y del Premio Nacional de Teatro, y el baile en la plaza Mayor.

Los dos domingos posteriores al 8 de septiembre, Riaza celebra sendas romerías a la Virgen de Hontanares. Por lo que mañana tendrá lugar la primera de ellas, declarada de Interés Turístico Regional. Tras la misa en la ermita, la Virgen protagoniza una procesión, portada en andas, en la que los vecinos no pararán de bailar en torno a la pradera que rodea la ermita. Es habitual que los vecinos se reúnan en el lugar no solo para participar en los actos litúrgicos, sino también para disfrutar de la comida, el ambiente, la familia, los amigos, los vecinos, el compañerismo y los bailes que se celebrarán por la tarde. En el paraje de Hontanares no faltarán las tortillas, chuletas y la caldereta de bacalao, platos típicos de esta fiesta, sin olvidarse del lechazo asado.

Un concurso de recortadores, el primer encierro al modo tradicional y la música completarán esta jornada festiva, a la que seguirá una completa semana en la que no faltarán actos litúrgicos, pasacalles, concursos de disfraces, actividades infantiles, charangas, discomóviles, juegos, partidos de pelota, citas gastronómicas como comidas populares, magia, fuegos artificiales, orquestas, manualidades, talleres, bailes, coreografías y actuaciones musicales, sin olvidarse de los encierros y festejos taurinos, que merecen mención aparte.

Romería

Los vecinos vivirán toda una semana de actividades que concluirán el domingo 16 de septiembre con la segunda romería a la Virgen de Hontanares, conocida como 'Hontanarillo', al ser una fiesta menor. No faltarán las dianas y los pasacalles, la misa y la procesión con bailes a la Virgen y la reunión en torno a una mesa de amigos y familiares.

La presencia de los actos taurinos tiene un lugar muy destacado en la programación de las fiestas de Riaza. No en vano en esta ocasión se celebrarán siete encierros y seis festejos en el coso taurino adaptado para la ocasión. El cartel se abre mañana con el tradicional concurso de recortadores, que contará con doce participantes que se enfrentarán a novillos de la ganadería de Jara de Retamar.

El lunes 10 de septiembre se celebra la tradicional becerrada local, en la que las peñas y las cuadrillas de mozos de la localidad serán los protagonistas. El martes la cita será con una clase práctica de tauromaquia en la que participarán alumnos de las escuelas taurinas de Salamanca y Navas del Rey.

Tras un día de descanso en el coso, la actividad se retomará el jueves con un festejo de rejones en el que se lidiarán cuatro novillos-toros de la ganadería de Luis Albarrán González para los toreros a caballo Andrés Romero y Pérez Langa. El viernes compartirán protagonismo los novillos de la ganadería La Quinta (encaste Santa Coloma), con un elenco de novilleros que se encuentran en la zona alta del escalafón, como son el segoviano Pablo Atienza, Cristóbal Reyes y Francisco de Manuel.El sábado tendrá lugar el acto principal de la feria, una corrida de toros con astados de la ganadería de José Escolar para los espadas Luis Bolívar, Javier Cortés y Juan Leal, tres toreros que están cosechando triunfos a lo largo de los últimos meses.

Además, las calles de la localidad albergarán encierros, declarados por la Junta de Castilla y León como tradicionales. El primero de ellos será nocturno y recorrerá las calles de Riaza el domingo, a las 21:30 horas. Los seis restantes se celebrarán del lunes 10 al sábado 15, a las 11:30 horas. Tras ellos, durante varias jornadas se soltará en la plaza el 'toro de la asociación'. Además, para fomentar la tauromaquia y crear cantera, a lo largo de los días se sucederán actividades taurinas tras el encierro, como suelta de reses, toreo de salón para niños o encierros infantiles para los pequeños que sepan andar o que puedan ir a hombros de sus padres.