La ordenanza reguladora de carteles entrará en vigor a mediados de agosto Un cartel anunciador, colocado en la plaza del Azoguejo. / Antonio de Torre La próxima semana habrá una reunión con la Policía Local para estudiar la forma de proceder con los que incumplan la normativa QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 29 julio 2018, 09:53

A los carteles anunciadores de comercios, bares y restaurantes en el casco histórico de la ciudad les quedan como mucho tres semanas en las calles. A partir de entonces, los reclamos utilizados por hosteleros y comerciantes para tratar de hacer más visibles sus establecimientos desaparecerán de la vía pública debido a la Ordenanza Municipal Reguladora de Carteles que el pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobó en el pleno del pasado junio. Lo harán si no quieren ser sancionados con multas que oscilarán entre los 50 y los 900 euros para los que no cumplan con la normativa, dependiendo de la gravedad de las infracciones y de factores como la intencionalidad, la persistencia en la infracción, la reincidencia o la desobediencia.

Tras su aprobación en un pleno en el que también se desestimaron las alegaciones presentadas por comerciantes y hosteleros a través de la AIHS, la ordenanza fue remitida a la Junta de Castilla y León para su revisión. El martes pasado acabó el plazo sin que la administración regional señalase ningún defecto en al normativa, que tras unos días parada en el cajón por si surgía algún problema de última hora será enviada al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. «Tardará una semana o semana y pico», indicó la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, quien espera que a mediados de agosto la ordenanza ya esté vigente.

La edil anunció que la próxima semana se mantendrá una nueva reunión con la Policía Local en la que se repasará la forma de actuar una vez la nueva ordenanza esté en vigor. No obstante, Paloma Maroto espera que la intervención de los agentes y de los operarios municipales no sea necesaria, lo que significaría que los comerciantes y hosteleros del casco histórico han retirado los carteles de la vía pública por su cuenta.

Sin adaptación

Más ambigua se muestra la concejala Obras, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento a la hora de confirmar si habrá flexibilidad durante los primeros días de funcionamiento de la ordenanza a la hora de multar. «No habrá periodo de adaptación. No está establecido en la ordenanza, por lo que no daremos días al no ser necesario», declara tajante Paloma Maroto, quien sin embargo no descarta que durante las primeras jornadas de vigencia se opte por la advertencia en lugar de por la sabción, ya que «habitualmente lo hemos hecho así».

En este sentido, la edil afirmó que la elaboración de la nueva normativa no responde a un objetivo recaudatorio, sino a la necesidad de preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo. «No vamos con la intención de recaudar. No queremos ir en ese plan, pero tenemos que ser exigentes y serios. La ordenanza se tiene que cumplir», concluye Paloma Maroto sobre una normativa que afecta a los establecimientos del recinto amurallado y de zonas especialmente sensibles del casco histórico.