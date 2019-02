La ONCE mejora sus ventas y se acerca a los seis millones de euros Claudio Congosto, Rosa María Rubio e Ismael Pérez, antes del acto celebrado ayer en Segovia. : / A. de Torre Claudio Congosto ha sido reelegido director de la organización en Segovia, que cuenta con unos 270 afiliados y 60 trabajadores QUIQUE YUSTE Segovia Jueves, 28 febrero 2019, 13:19

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha vuelto a elegir a Claudio Congosto como director de la organización en Segovia, cargo en el que lleva ocho años y en el que continuará otros cuatro. Elegido en las elecciones celebradas en diciembre, Congosto participó ayer en un acto con afiliados en el que estuvieron presentes Rosa María Rubio, presidenta de consejo territorial de la ONCE, e Ismael Pérez, delegado territorial de la organización en Castilla y León.

Acercar más la institución a las personas ciegas y con deficiencia visual será uno de los principales retos de Congosto durante los próximos años. «Somos una institución con las puertas abiertas para recibir a los afiliados y a todas aquellas personas que tienen un problema de baja visión. Se pueden acercar a la ONCE y les atenderemos, rehabilitaremos y enseñaremos a ser más útiles dentro de su propio hogar y a defenderse lo mejor posible en su día a día», declaró. Además, apostó por seguir dando trabajo a todas las personas que puedan.

En la actualidad, la organización cuenta con 60 trabajadores, de los cuales el 50% «son gente nueva que ha entrado a trabajar» durante los últimos ocho años.

Congosto indicó que las ventas de la ONCE en Segovia «marchan muy bien». Explicó que los dos últimos años «llevábamos aumentos bastante importantes», aunque no llegan al 9% de incremento que se ha registrado en Castilla y León. «Nos estamos acercando a los seis millones de euros anuales. Nos estamos recuperando un poco», señaló. «Era algo que no veíamos desde hace una docena de años. Las dificultades económicas nos afectaron, pero gracias al trabajo de nuestra gente asistimos a una época de crecimiento positivo que hay que aprovechar y de la que también hay que aprender», añadió Ismael Pérez, quien espera que la tendencias continúe en 2019.

Con 270 afiliados en la provincia, el principal proyecto de futuro de la organización será «mantener el nivel de prestaciones y servicios que nos vamos conformando». En cuanto a demandas, señaló la eliminación de barreras arquitectónicas de una ciudad que tiene «cosas que mejorar», a pesar de los avances que se consiguen a través de la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de Segovia. «Nos sabe a poco. Nos gustaría que fuera algo más», concluyó.

Rosa Rubio aseguró que su objetivo será estar cerca de los afiliados de la ONCE. «Queremos estar atentos a lo que necesiten para poder dirigirles a nuestros técnicos y especialistas, que son los que les van a prestar ayuda para mejorar su calidad de vida». Por su parte, Ismael Pérez indicó que la organización afronta a diario retos en materias de accesibilidad o de nuevas tecnologías y reconoció tener tareas pendientes. «Hemos conseguido integrarnos en las aulas y en el deporte pero en el ámbito del ocio y del tiempo libre nos falta un camino por recorrer», afirmó. También puso el foco en el juego responsable «que nosotros practicamos pero otros no», abogando por hacer una «reflexión colectiva y social sobre qué está pasando en el mundo del juego, qué ocurre con las apuestas en Internet, el juego en menores...».

Quioscos

Por otro lado, Ismael Pérez explicó que la renovación de quioscos que la organización comenzó el año pasado en Segovia con la sustitución del ubicado en la avenida del Acueducto continuará en la provincia con dos nuevas infraestructuras en los dos próximos meses, aunque no pudo precisar que quioscos son los afectados. «La renovación de quioscos no es muy rápida. Tenemos que ir en consonancia con la fabricación. Es un proceso lento pero seguro que terminaremos en unos años. Hay una relación directa en que le vaya bien económicamente a la ONCE y el poder cambiarlos, y este es un momento óptimo para que suceda».