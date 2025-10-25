La olvidada Virgen del Monte vuelve a un pueblo de Segovia La escultura, del siglo XIII ha permanecido cerca de cuatro décadas apartada en la sacristía de la iglesia de San Pedro de Rapariegos

Imagen de la Virgen del Monte, tanto por delante como por la cara posterior de la talla.

Una escultura románica del siglo XIII, conocida como Virgen del Monte, ha permanecido cerca de cuatro décadas olvidada en la sacristía de la iglesia de San Pedro de Rapariegos. Un templo en la provincia de Segovia que se vació en 1985 hasta su restauración a principios de los años noventa del siglo pasado, pero que actualmente se encuentra cerrado y solo se abre al culto una vez al año en la festividad del patrón o en alguna actividad navideña. Fue precisamente en la Navidad del año pasado cuando una foto de otra escultura religiosa sin valor artístico puso en alerta a Faustino Martín, uno de los miembros más activos de la asociación cultural local, formada por cerca de doscientos socios.

Una vecina del pueblo tenía claro que la virgen de la fotografía no era la talla románica y que la Virgen del Monte debía estar olvidada en algún otro lugar. «Me abrieron la sacristía el día de Año Nuevo y ahí la encontré. En un principio había estado colocada en la capilla del Carmen y como estaba deteriorada la llevaron a la sacristía. Allí ha estado casi cuarenta años y ya casi nadie conocía de su existencia. Al localizarla, a los pocos días me reuní con don Teodoro, el cura, para pedirle permiso, aunque solo fuera para pedir presupuestos para restaurarla.

Tuvo muchas reticencias, pero accedió y él por su cuenta buscó en los inventarios que tenían en el Obispado donde sí aparecía», recuerda Faustino, que se puso en contacto con la junta de la asociación para intentar recaudar dinero y costear los trabajos de restauración que tantos años de olvido le habían ocasionado. Ellos se encargaron de pedir varios presupuestos en empresas de restauración y de recaudar, a través de la venta de lotería, dos terceras partes de los tres mil euros que ha costado recuperar parte del aspecto original de la talla.

De dónde procede

La parroquia se ha encargado de poner el resto. La escultura, de autor anónimo, mide 76 centímetros de alto por 47 de ancho y está realizada en madera tallada y policromada y tela enyesada y policromada. Aunque su origen se remonta al siglo XIII, se cree que sufrió grandes modificaciones en los siglos XVI o XVII que han alterado significativamente su aspecto original, como la falta del Niño que llevaba en su regazo, pero que según Dammar, el taller de restauración y conservación que se ha encargado de los trabajos de recuperación de la talla, no le resta su importante valía artística e histórica. «Más allá de su valor artístico, a mí me emociona especialmente su procedencia. Según don Cándido, sacerdote e historiador, procede de una ermita del antiguo pueblo de Valverdón, sitio de paso trashumante. Y fueron unos pastores quienes la llevaron hasta Rapariegos», apunta Faustino.

Para festejar el regreso de la Virgen a Rapariegos, la asociación cultural, ha organizado este sábado una comida popular. «Se trata de un cocido para los vecinos, una comida que ya hemos hecho otras veces, pero hemos querido que coincida con el regreso de la virgen y así lo celebramos», señalan en la asociación. La mayoría de sus miembros desean que la escultura permanezca a partir de ahora en el convento de las madres clarisas y, tratándose de una talla con valor histórico y artístico, no tienen miedo a un posible robo tras la publicidad que se está dando a su reaparición y restauración. «El convento de Rapariegos no es el Louvre de París. Podría pasar, pero creemos que las monjas y Dios la guardarán bien».

