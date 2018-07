Abertis ofrece solo 40 euros por daños morales a los afectados por la nevada de enero en la AP-6 Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ayudan a las personas atrapadas. / EFE La plataforma considera «insultante» la cantidad propuesta, que en el caso de los niños se eleva a 100 euros ÁLVARO GÓMEZ Segovia Viernes, 20 julio 2018, 14:44

La plataforma de afectados por la nevada de la AP-6 considera «insultante» e «insuficiente» la oferta que está realizado la aseguradora de Abertis a varios de los damnificados que permanecieron más de 15 horas atrapados en la autopista los pasados 6 y 7 de enero. La cantidad ofrecida es de entre 40 y 50 euros por afectado y de 100 euros en caso de ser menor de edad.

Para Antonio Rodríguez, presidente de la plataforma, «la dignidad no se negocia» y estas ofertas, realizadas de momento a tan solo una decena de personas de la asociación, suponen «una falta de respeto». En primer lugar, por la cantidad, que Rodríguez considera «aberrante». Pero también por la falta de criterio para establecer el montante. Rodríguez puntualiza que el daño moral «no es evaluable», pero sí considera que hay varios criterios que se pueden cuantificar. Entre ellos todo lo referente a los vehículos, que estuvieron toda la noche encendidos y moviéndose en distancias cortas y situaciones extremas, exigiendo un esfuerzo al automóvil que puede ser analizado, según indicó.

Otro de los criterios que defiende la plataforma es el relativo al sufrimiento de las personas. «Eso es impagable», afirma su responsable, aunque la situación de abandono en estas circunstancias «puede asemejarse a la estancia en un hospital debido a enfermedad o accidente». Y ese es otro criterio que, según dice, puede ser cuantificado por el baremo de accidentes de tráfico. También destacó el tiempo perdido, diferente para unos afectados y otros, por lo que no cree que una persona que estuvo veinte horas en la carretera deba percibir la misma indemnización que una que permaneció dos horas. Este tiempo perdido que se hubiera destinado para el trabajo o el ocio puede ser incluido, según la asociación, basándose en el salario medio por hora de la población.

Estos y otros criterios deben tomarse en cuenta, según el presidente de la plataforma, lo que afectaría de una manera diferente a cada damnificado. «Decir 1.000 euros de indemnización es tan ridículo como decir 40», indicó Rodríguez, quien criticó «la falta de criterios por parte de Abertis» a la hora de cuantificar los daños ocasionados a cada afectado. Aunque se requiere estudiar cada situación individual, la cantidad que la plataforma espera es «al menos diez veces superior a la que ha ofertado la empresa».

Y no solo la cantidad ofrecida ha creado malestar. También las formas, pues estas ofertas «se realizaron vía telefónica y a espaldas de la asociación de afectados». Rodríguez, uno de los perjudicados por la nevada, confesó que llevan tiempo negociando «desde la buena fe» con la intención de acercar posturas, por lo que considera que obviar a la plataforma «es desleal como mínimo». Aun así, la asociación sigue abierta a negociar, «siempre y cuando no actúen de esta manera».

Además, a la plataforma no le ha sentado bien el hecho de que la empresa no hiciera la oferta a todos los afectados, tan solo algunos de ellos. «¿Acaso no todos los afectados son igual de afectados?». El presidente cree que una de las razones de esta forma de actuar puede ser las negociaciones de Abertis con otras plataformas y la participación de algunos damnificados en varias de ellas.