Un grupo de jóvenes realiza una prueba de los estudios de peluquería. Antonio de Torre

El 46% de ofertas de empleo del último año solicitan Formación Profesional

Las nuevas vacantes publicadas en Castilla y León dejan casi en la mitad (26%) la demanda de titulaciones universitarias

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:46

La formación profesional (FP) es la vía de formación que más posibilidades da de acceder a un puesto de trabajo en España. Según datos de ... la Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de titulados de FP en 2024 fue del 72,7% para Grado Medio y del 79,5% para Grado Superior. Una estadística a nivel nacional trasladable a cualquier comarca. En Castilla y León, el ámbito que recoge un estudio elaborado por Infloempleo y Adecco, un 46,2% de las ofertas de trabajo que requieren un nivel de formación específico buscan titulados en FP.

