El 46% de ofertas de empleo del último año solicitan Formación Profesional

La formación profesional (FP) es la vía de formación que más posibilidades da de acceder a un puesto de trabajo en España. Según datos de ... la Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de titulados de FP en 2024 fue del 72,7% para Grado Medio y del 79,5% para Grado Superior. Una estadística a nivel nacional trasladable a cualquier comarca. En Castilla y León, el ámbito que recoge un estudio elaborado por Infloempleo y Adecco, un 46,2% de las ofertas de trabajo que requieren un nivel de formación específico buscan titulados en FP.

La demanda de estos perfiles en el mercado laboral regional ha aumentado 6,4 puntos porcentuales respecto a 2023, algo que contrasta con la caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (26%), que ha disminuido casi diez puntos en el último año.

A nivel nacional, el comportamiento de la FP también sigue una senda positiva: su demanda aumenta cinco puntos respecto al año anterior y ya es una titulación requerida prácticamente en la mitad de las nuevas vacantes publicadas. Según datos del Ministerio de Educación, cerca de 1,2 millones de estudiantes cursaron en España un ciclo de FP en el curso 2024–2025.

Los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado en Castilla y León siete puntos porcentuales, pasando a representar el 33,4% de las vacantes publicadas este último año, un porcentaje similar al que presenta la provincia de Segovia. Sin embargo, las ofertas que requieren titulados en Grado Medio se han reducido 0,9 puntos y pasan a suponer el 12,7%. Es decir, el mercado valora la titulación específica, pero cada vez pide estudios de mayor nivel.

MÁS INFORMACIÓN El Claret recupera la Formación Profesional 39 años después

El 75,9% de esas ofertas para FP a escala nacional no especifica la familia profesional concreta que se necesita, solo que la persona que opta al puesto de trabajo posea esa formación. Tras esta mayoría genérica, las áreas que más ofertas han recibido son Administración y Gestión, (6,29%), seguida por Electricidad y Electrónica (4,5%), Fabricación Mecánica (2,6%), Instalación y Mantenimiento (2,5%) y Comercio y Marketing (1,3%), que supera a Informática y Comunicaciones (1%.).

Por sectores

Durante el último año, la oferta laboral para titulados de FP en España ha estado más orientada a sectores productivos y técnicos, especialmente industria, construcción y logística, que ganan peso frente a sectores más generalistas. Servicios sigue siendo el líder, pero ha reducido su presencia desde el 23,9% que concentraba en 2023 hasta el 18,4% de 2024. Mientras, el sector Industrial sube 5,36 puntos y escala hasta la segunda posición con un 10,43% de las ofertas, seguido de la Construcción (6,7%), que durante el año último ha incrementado en tres puntos la demanda de mano de obra técnica (electricistas, técnicos de obra o instaladores).

Le siguen Metalurgia, Mineralurgia y Siderurgia (6,6%), así como el Transporte de Mercancías y Logística (6%), que también ha crecido respecto a 2023. Otros sectores que han incrementado su oferta son Comercio y Distribución Minorista (4,2%), Alimentación, Bebidas y Tabaco (4,5%), Farmacia y Material Hospitalario (2,9%), Hostelería y Turismo (2,3%), Seguros (1,5%) y Automoción (4,3%). Por el contrario, se han reducido en Informática (5,3%), Inmobiliarias (2,16%), y Enseñanza (2,12%).