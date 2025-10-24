El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la entrada de una vivienda que ha sido precintada debido a los intentos de ocupación ilegal. Antonio de Torre

Segovia

El 20% de las ocupaciones de inmuebles constituyen una infracción administrativa

La usurpación de una vivienda o local es una conducta que puede acarrear también consecuencias penales dependiendo de sus características

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:00

Comenta

La ocupación ilegal de una vivienda, establecimiento o local puede constitutir un delito penal o una infracción leve, dependiendo de sus características. El acceso no ... autorizado a inmuebles es un fenómeno que se ha convertido en un importante problema en muchas ciudades y que ha generado una gran alarma social en los últimos tiempos. En Segovia, se ha disparado la tramitación de denuncias y sanciones por esta práctica, ya que a los 30 allanamientos de morada que han tenido consecuencias penales a lo largo de 2024 se suman otros nueve que han acarreado multas de carácter administrativo.

