«En ocho meses tengo que estar listo para correr detrás de mi nieta» Una de las mesas informativas instalada ayer por la asociación. / A. de Torre Andrés Jiménez es uno de los 230 diagnosticados de esclerosis múltiple en Segovia LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 1 junio 2019, 13:47

Andrés Jiménez ya tiene entrenadora personal. Su nieta Alanna, que nació hace apenas una semana, promete dar guerra y él estará preparado. «En ocho meses tengo que estar listo para correr detrás de ella por el parque, así que me tengo que poner en forma». Es el reto de alguien que busca ganar cada asalto a la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que le diagnosticaron hace cinco años. Pasó de andar «de puta madre» a depender de un bastón, pero siempre intenta «tirar para arriba». Vicepresidente de la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, es un ejemplo de resistencia para los 117 socios del colectivo y los aproximadamente 230 diagnosticados en Segovia.

El colectivo difundió ayer las particularidades de la enfermedad al público en general. «Principalmente es hacernos visibles, que no nos escondemos y queremos ayudar a los que tengan problemas». Lo hizo a través de una mesa informativa en la Plaza Mayor para explicar la labor de la asociación y en qué pueden ayudar a todos aquellos que la padezcan: a través de fisioterapia, ejercicio, yoga, pilates o asistencia psicológica. El mensaje es claro: que el diagnóstico no te deje anclado en casa. «No queremos que la enfermedad nos gane la batalla». Se muestran satisfechos con la afluencia de público ante sus llamativos eslóganes. «Nosotros caminamos poco, es el hándicap que tenemos. A lo mejor no te viene la persona con la dolencia, pero sí el primo, vecino o amigo».

Se trata de un grito de esperanza para ganar esa batalla, con el apoyo indispensable del afectado y de todo su entorno. «Es cierto que es una enfermedad dura, pero es cuestión de trabajo y de mucho esfuerzo». Andrés habla de dos claves: mucho ejercicio y tener la cabeza en su sitio. Habla de estiramientos, meditación o respiración. «Nuestra enfermedad es muscular y neurológica. El sistema nervioso afecta directamente a los músculos y te los deja agarrotados, como si fueran una piedra. La enfermedad seguirá avanzando, pero el ejercicio hace que ese avance sea más lento. Somos como el chiste, 'Virgencita, que nos quedemos como estamos'».

El aspecto psicológico es crucial en una enfermedad que afecta a un grueso de población joven –el 70% de los casos se dan entre los 20 y los 40 años– y es degenerativa. Andrés, de 53 años, se define como alguien muy positivo y resalta que el panorama es muy difícil para quien ve el vaso medio vacío. «Te podía haber pasado algo peor, que un cáncer te llevara en 15 días por delante. De alguna forma es buscar que una enfermedad es la menos mala. Hay que luchar, un paso atrás solo para dar impulso».

El grupo cuida los detalles con casos que acaban de ser diagnosticados. Intentan, por ejemplo, citarles a su sede en el Hogar del Jubilado de San José, en la avenida la Constitución, cuando no estén los casos más deteriorados. «Es gente que a lo mejor lleva 20 o 30 años diagnosticada y no tienen nada que ver aquellos medios con lo que hay ahora. La idea es que nos conozcan a los que estamos un poco mejor porque si no les machacas psicológicamente».

Conocida como la enfermedad de las mil caras por su variada sintomatología –desde un problema neurológico a una pérdida de visión o de cervicales–, la esclerosis múltiple suele detectarse por la pérdida de equilibrio, de sensibilidad en manos o pies o un cierto hormigueo. Pese a esta dificultad, los diagnósticos han mejorado ostensiblemente en eficacia y rapidez; también el acceso a la medicación es más ágil. «Están saliendo fármacos nuevos cada año que pueden tener un buen resultado, sobre todo en la gente que comienza. Nos tenemos que conformar con lo que tenemos porque recuperar lo que ya hemos perdido es difícil, sobre todo en los que ya tienen un deterioro cognitivo importante».

El vicepresidente lamenta que la sanidad pública, que cubre fármacos por un coste que alcanza en algunos casos los 1.500 euros mensuales, no incluya actividades o talleres como los que sus socios necesitan. Su oferta cubre un buen listado de servicios por unos 100 euros mensuales. «Tenemos como un 80% de descuento en los servicios que podríamos encontrar en el exterior». Para costearlo, la asociación solicita la colaboración a particulares o instituciones. Por ejemplo, para enriquecer la dotación de máquinas de su modesto gimnasio, apostar por talleres cognitivos o disfrutar de más horas para hacer equilibrio en la piscina.

Andrés se fracturó hace tres meses el fémur en una caída y gracias a la rehabilitación ya camina modestamente con sus muletas. Al principio no se separaba del borde de la piscina y ya ha reconquistado el centro. ¿Qué mensaje daría a una persona recién diagnosticada? «Que no se rinda nunca, que pelee».

El grupo Candilejas, de San Cristóbal de Segovia, realizará el próximo 15 de junio una representación de teatro en el auditorio municipal de de usos múltiples como apoyo a la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple. El coste de la entrada es de tres euros y la función será a las 20:30 horas.