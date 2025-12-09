El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una joven consulta un tablón de anuncios con pisos en alquiler. Antonio de Torre

Ocho de cada diez euros del sueldo de un joven segoviano van al alquiler

Un reciente informe del Consejo de la Juventud de Castilla y León revela que, si se opta por compartir piso, la renta media es de 290 euros

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:27

Comenta

La adquisición de una vivienda en la comunidad autónoma a través de la financiación hipotecaria «implica un esfuerzo económico considerable» para los jóvenes de la ... región. Esta conclusión que extrae en su último informe el Consejo de la Juventud de Castilla y León se agrava aún más si se acota el territorio a la provincia y si la situación económica del interesado le hace optar por pagar una renta en vez de meterse en la harina de comprar una vivienda libre en propiedad. Los asalariados veinteañeros y treintañeros de Segovia son los que más dinero de la nómina tienen que sacrificar para hacer frente al recibo del alquiler, según pone de manifiesto este estudio. En concreto, han de destinar de media algo más del 79% de su sueldo.

