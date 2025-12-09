Ocho de cada diez euros del sueldo de un joven segoviano van al alquiler

La adquisición de una vivienda en la comunidad autónoma a través de la financiación hipotecaria «implica un esfuerzo económico considerable» para los jóvenes de la ... región. Esta conclusión que extrae en su último informe el Consejo de la Juventud de Castilla y León se agrava aún más si se acota el territorio a la provincia y si la situación económica del interesado le hace optar por pagar una renta en vez de meterse en la harina de comprar una vivienda libre en propiedad. Los asalariados veinteañeros y treintañeros de Segovia son los que más dinero de la nómina tienen que sacrificar para hacer frente al recibo del alquiler, según pone de manifiesto este estudio. En concreto, han de destinar de media algo más del 79% de su sueldo.

Dicho de otro modo, ocho de cada diez euros de la remuneración que obtienen cada mes por su desempeño laboral van a pagar al casero por vivir en régimen de arrendamiento. Esos dos euros restantes tienen que exprimirlos y estirarlos para que dé para abonar las facturas, surtir a la nevera, llenar el depósito del coche, etcétera.

Así, con estas condiciones y el sobreesfuerzo económico que se ven obligados a hacer, es harto complicado que, incluso teniendo trabajo e ingresando un salario, los jóvenes de la provincia de Segovia puedan volar solos, marcharse de los hogares familiares para vivir por su cuenta y emanciparse.

El estudio del Consejo de la Juventud de Castilla y León también destaca los casos de Salamanca, donde ese sacrificio económico que han de realizar los jóvenes se sitúa en el 63,3% de su remuneración mensual; Burgos, donde destinan al alquiler seis de cada diez euros, y Valladolid, donde los inquilinos dedican el 59% del salario a estar en paz con el propietario.

Si los jóvenes que se decantan por independizarse eligen la opción de compartir los gastos con un compañero de piso porque no les llega el sueldo para arrendarlo en solitario, el informe elaborado por el Consejo de la Juventud de la comunidad autónoma indica que, en la capital segoviana, este coste medio es de 290 euros. En este aspecto, no es la ciudad más cara de Castilla y León. En Valladolid, por ejemplo, tienen que pagar en torno a 315 euros, y 300 en Ávila, Burgos y Soria.

El esfuerzo si se opta por esta fórmula de compartir residencia con otros inquilinos baja y se relaja; pero aún así, para un segoviano que cobra una nómina, la renta se lleva más del 26% del sueldo percibido.

Cuando el joven da el paso de comprarse un casa en el mercado libre inmobiliario, la juventud segoviana es los cuartos de la región que más tiene que poner de sus salarios para ir cubriendo los plazos del préstamo hipotecario que le ayuda a financiar la adquisición.

A tenor de los datos recabados y publicados por el organismo autonómico, el 51,7% del sueldo va destinado a este fin. El esfuerzo es mayor en Valladolid, Salamanca y Burgos.