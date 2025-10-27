Las obras en la travesía de Cantalejo siguen este lunes y martes con más cortes de tráfico

El Norte Segovia Lunes, 27 de octubre 2025, 12:47 Comenta Compartir

La ejecución de las obras correspondientes al proyecto de humanización de la travesía de Cantalejo, en la provincia de Segovia, que desarrolla la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León van a continuar esta semana, por lo que la Delegación Territorial advierte de la sucesión de nuevos cortes de tráfico en esta vía con el fin de garantizar la seguridad y eficiencia de las actuaciones que se van a llevar a cabo.

En concreto, se producirán interrupciones de carril este lunes 27 y mañana día 28 como consecuencia de la realización de los trabajos dedicados al recrecido de los pozos existentes en la calzada. Además, en el marco de las intervenciones de humanización para mejorar la seguridad vial en esta localidad están previstas labores de pintura entre los puntos kilométricos 52+030 y 52+500 de la carretera CL-603. Durante estas tareas va a haber desvíos alternativos que debidamente señalizados.

En Cantalejo, además de la mejora del firme de la arteria, se instalarán bandas de alerta, radares y se eliminarán semáforos en desuso. Asimismo, la información de la Delegación Territorial de la Junta en la provincia de Segovia confirma que, dentro de este plan de humanización de la travesía, se van a ampliar las aceras y está proyectada la creación de una vía de servicio en la zona industrial con lo que se pretende favorecer una movilidad más segura y ordenada.