Las obras de recarga del Carracillo se encuentran al 70% de su ejecución

La primera parte de las obras de la tercera fase de modernización y recarga del acuífero del Carracillo ya se encuentra al 70% de ejecución ... y podría estar concluida a finales de 2026, tras una inversión de 18,3 millones de euros. La Junta de Castilla y León financia el 71% del proyecto a través del Instituto Tecnológico Agrario, mientras que el resto corre a cargo de la Comunidad de Regantes del Carracillo.

Las obras se centran en una intervención integral de recarga, extracción y regulación del agua en la zona almacén de Gomezserracín. Este martes, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, visitó los trabajos y pudo conocer el sistema diseñado para incorporar el agua superficial invernal al acuífero y a la red de tuberías que la conducirá a la balsa de regulación. Este sistema aprovecha la infraestructura existente y toma agua de la tubería principal que actualmente abastece al área sur del Carracillo.

La comarca destaca por su intensa actividad agrícola, horticultura e industria transformadora, lo que ha generado en los últimos años empleo, atracción de inversiones y fijación de población, con una densidad doble a la media del medio rural. Entre los cultivos regados se encuentran patata, puerro, zanahoria, plantones de fresa y frutos rojos, que han posicionado a la zona como líder nacional en algunos productos. Según la consejera González Corral, «es un ejemplo de cómo apostar por la innovación y la eficiencia en los regadíos, garantizando actividad económica y estabilidad para los agricultores».

La tercera fase permitirá modernizar el regadío en la zona norte del Carracillo, beneficiando a unas 1.500 hectáreas anuales. El sistema aprovechará los recursos hídricos invernales para recargar los acuíferos subterráneos y asegurar suministro durante el verano. La consejera destacó que se trata de un proyecto innovador que combina eficiencia y sostenibilidad.

En la visita estuvieron presentes técnicos responsables de la obra, alcaldes locales, agricultores y miembros de la Comunidad de Regantes del Carracillo. Algunos agricultores mostraron pancartas en contra de la Agenda 2030, mientras que Enrique Herranz, presidente de la Comunidad de Regantes, mostró su satisfacción por la apuesta de la Junta y subrayó que las obras se están ejecutando de manera eficiente.

El proyecto beneficiará a más de 300 agricultores y unas 20 empresas agroalimentarias. La Comunidad de Regantes cuenta con casi 8.000 hectáreas declaradas, de las que actualmente se riegan 3.000. Gracias a la tercera fase, se atenderá aproximadamente la mitad de la superficie restante, utilizando agua de mejor calidad procedente del río, filtrada por arenas, en lugar del agua obtenida de perforaciones de 300 metros. Se estima un ahorro económico de unos 1.000 euros por hectárea, en una comarca con producción cercana a tres millones de toneladas de productos de regadío y una facturación conjunta superior a 300 millones de euros.

La primera etapa de la fase tres, centrada en recarga, perforaciones y balsa, se prevé que finalice a finales de 2026. Posteriormente se ejecutará la segunda etapa, que llevará la red de distribución a las parcelas, incluyendo estaciones de bombeo y redes a presión bajo un sistema de riego a demanda. Para ello, se trabaja en la concentración parcelaria y en la instalación de tuberías e hidrantes para abastecer las 3.000 hectáreas de regadío. Esta fase final podría prolongarse hasta 2028 o 2029, completando así la modernización integral del regadío en el Carracillo.