Obras de la tercera fase de modernización y recarga del acuífero del Carracillo. Mónica Rico

Las obras de recarga del Carracillo se encuentran al 70% de su ejecución

Se trata de la primera parte de la tercera fase, que cuenta con una inversión de 18 millones de euros y concluirá a finales de 2026

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

La primera parte de las obras de la tercera fase de modernización y recarga del acuífero del Carracillo ya se encuentra al 70% de ejecución ... y podría estar concluida a finales de 2026, tras una inversión de 18,3 millones de euros. La Junta de Castilla y León financia el 71% del proyecto a través del Instituto Tecnológico Agrario, mientras que el resto corre a cargo de la Comunidad de Regantes del Carracillo.

