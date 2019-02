Las obras en Padre Claret empiezan sin grandes complicaciones para el tráfico Tramo en el que comenzaron ayer las obras de asfaltado de la parte superior de Padre Claret. / A. de Torre Los trabajos durante la primera semana afectan al enlace con Soldado Español y obligan a regular la circulación con dos semáforos QUIQUE YUSTE Segovia Lunes, 25 febrero 2019, 22:09

Las obras de renovación del firme en el tramo superior de la avenida Padre Claret comenzaron ayer sin grandes incidencias para el tráfico según confirmaron los concejales Ramón Muñoz-Torrero y Paloma Maroto. El primer día de trabajos de una obra que tiene un plazo de ejecución de siete semanas se saldó sin restricciones reseñables en la circulación, aunque habrá que esperar a este martes para comprobar su incidencia a primera hora de la mañana, momento de especial intensidad del tráfico en este punto de la ciudad.

Tanto el concejal de Tráfico como la de Obras y Servicios explicaron que el paso alternativo de vehículos regulado por semáforos «está funcionando bien» y los conductores tan solo tienen que parar «durante unos segundos». Los trabajos iniciados ayer se corresponden con la primera fase de la obra, que tendrá una duración de una semana y afectan al enlace situado entre Padre Claret y Soldado Español. Durante este tiempo permanecerá cortado el tráfico rodado en esta zona. Además, también se ha estrechado la calzada en la avenida Padre Claret, aunque se permite la circulación en ambos sentidos con tráfico alterno regulado por semáforos.

La segunda fase tendrá una duración de cuatro semanas y afectará al tramo de Padre Claret comprendido entre la glorieta de Dionisio Duque y el cruce con Soldado Español, lo que obligará a desviar el tráfico por la zona que se encuentra actualmente en obras. La tercera y la cuarta fase consistirán en el extendido de asfalto (primero entre la rotonda y el cruce y después en el enlace de Padre Claret y Soldado Español) y la posterior señalización.

El tramo inferior

Las obras que comenzaron ayer son las correspondientes a la primera fase de renovación del firme de la calle, en donde se susituirá el actual adoquín por asfalto, al igual que ocurrió hace unos años en la avenida de la Constitución y gracias al visto bueno de la comisión de patrimonio de la Junta de Castilla y León. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 92.000 euros, están siendo ejecutadas por Viales Padasilma, la misma empresa que se encargó de realizar las obras de la calle San Juan.

Para más adelante está prevista la actuación en la parte inferior de Padre Claret, en el tramo comprendido entre la plaza de Artillería y el cruce con la calle Soldado Español. El proyecto de obra ya está realizado y contempla mantener el adoquín, aunque se optará por un tipo prefabricado similar al que se puso en su día en la calle José Zorrilla. No obstante, la concejala de Obras y Servicios, Paloma Maroto, reconoce que no es similar el tráfico que soportan ambas vías (por Padre Claret pasan buena parte de las líneas de autobús urbano), por lo que habrá que esperar para saber cual es su resistencia. Si el resultado es positivo, Maroto señala que se estudiaría instalar ese tipo de adoquín en otras calles de la ciudad.

Aunque el proyecto de la segunda fase está terminado desde hace tiempo, la concejala todavía no sabe cuando podrá ejecutarse una obra que tendrá un coste de unos 180.000 euros. Precisamente, es la falta de presupuestos para 2019 el principal motivo por el que todavía no se conoce cuando podrán llevarse a cabo los trabajos, ya que entre las inversiones planteadas hasta la fecha por el Ayuntamiento no figura la segunda fase de Padre Claret, obras para las que no hay una partida reservada. «El proyecto está. Hay que mirar que tengamos presupuesto para poder hacerlo. Mientras no esté claro da igual aprobarlo. Lo plantearé y el equipo de gobierno decidirá si nos merece la pena aprobarlo ahora o es mejor dejarlo ahí preparado para el momento en el tengamos presupuesto», afirma Maroto.