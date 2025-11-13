El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Policía Local, Bomberos y operarios, en el lugar del escape de gas.

Policía Local, Bomberos y operarios, en el lugar del escape de gas. Antonio de Torre

Las obras de Nueva Segovia provocan un escape de gas en la plaza Bécquer

Los vecinos de la zona no han podido entrar y salir de sus viviendas durante varios minutos

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:07

Comenta

Los vecinos de la plaza Bécquer, en el barrio de Nueva Segovia, han tenido que soportar a primera hora de la tarde de este jueves ... un nuevo contratiempo que se suma a las habituales molestias que sufren desde el mes de septiembre a consecuencia de las obras de reforma de su plaza. Los trabajos para su renaturalización —que también se llevan a cabo en las plazas Tirso de Molina, Fernando de Rojas y Calderón de la Barca— han provocado un escape de gas en una de las tuberías, lo que ha obligado a intervenir a los Bomberos de Segovia, a la Policía Local y a técnicos de la compañía suministradora.

