Las obras de Nueva Segovia provocan un escape de gas en la plaza Bécquer

Los vecinos de la plaza Bécquer, en el barrio de Nueva Segovia, han tenido que soportar a primera hora de la tarde de este jueves ... un nuevo contratiempo que se suma a las habituales molestias que sufren desde el mes de septiembre a consecuencia de las obras de reforma de su plaza. Los trabajos para su renaturalización —que también se llevan a cabo en las plazas Tirso de Molina, Fernando de Rojas y Calderón de la Barca— han provocado un escape de gas en una de las tuberías, lo que ha obligado a intervenir a los Bomberos de Segovia, a la Policía Local y a técnicos de la compañía suministradora.

Pocos minutos después de las 12:30 horas se ha producido un picotazo en una tubería de la red de gas. En cuanto se ha tenido conocimiento de los hechos, se ha dado aviso a los servicios de emergencia, que se han desplazado hasta la zona para tratar de solventar la avería. Durante varios minutos, tal y como confirman fuentes municipales, se ha impedido la entrada y salida de los vecinos a sus viviendas por precaución.

Ampliar Bomberos trabajan para frenar el escape de gas. El Norte

La fuga de gas ha sido visible, ya que se ha generado una columna junto a uno de los portales; pero, sobre todo, ha sido percibida a través del olfato por los vecinos que esperaban en la calle o en las ventanas y balcones de sus domicilios. «El olor a gas ha sido brutal», comenta uno de los residentes en el número 13 de la plaza Bécquer.

Minutos antes de las 14:00 horas, los servicios municipales dieron por resuelto el incidente, permitiendo de nuevo la entrada y salida de los vecinos a sus viviendas, aunque Bomberos y Policía Local permanecieron en el lugar para comprobar que todo estaba en orden.