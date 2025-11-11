Las obras en Ezequiel González atascan una de las vías de entrada a Segovia

El inicio de las obras de renovación del tramo inferior del paseo de Ezequiel González se dejó notar desde primera hora de este lunes en ... la circulación de Segovia. Los trabajos, impulsados por la Junta de Castilla y León dentro del convenio de travesías suscrito con el Ayuntamiento de la capital, arrancaron a primera hora de la mañana y provocaron importantes retenciones en uno de los principales accesos a la ciudad.

Las colas se hicieron visibles en las inmediaciones de la estación de autobuses, tanto en el propio paseo de Ezequiel González como en la calle 3 de abril, donde numerosos conductores se vieron atrapados en atascos intermitentes durante el inicio de la jornada laboral. La situación se vio agravada por el aumento del tráfico respecto a un lunes habitual. Además de los desplazamientos para acudir al trabajo o a los centros educativos, Segovia recibió a cientos de turistas procedentes de la Comunidad de Madrid, festivo por la celebración de La Almudena, lo que incrementó de forma notable el flujo de vehículos de entrada y salida de la ciudad.

Las obras se centran, en esta primera fase, en la parte baja del paseo de Ezequiel González, entre la glorieta de la Policía Nacional y la rotonda de Cándido, junto al Velódromo. En este tramo está previsto el fresado y la reposición del firme con una mezcla bituminosa de altas prestaciones (SMA), con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación en un eje viario muy castigado por el tráfico diario.

La circulación no solo se vio afectada en el paseo de Ezequiel González. Para poder asfaltar la rotonda de Cándido fue necesario cortar por la tarde el tráfico en toda la Cuesta de los Hoyos, de modo que los coches no pudieron circular por esta vía de entrada y salida de la ciudad durante varias horas.

Será un ensayo, ya que esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que incluye también la propia Cuesta de los Hoyos, donde la intervención, prevista para la primavera de 2026, será de mayor envergadura y cambiará el adoquín por asfalto. Esa actuación supondrá el corte total de la circulación durante varios meses. En conjunto, los trabajos se extenderán a lo largo de 1.850 metros lineales y cuentan con una inversión global superior a los 700.000 euros.

A lo largo de las próximas jornadas se sucederán los cortes puntuales y los desvíos de tráfico, especialmente en los momentos de fresado y extendido del nuevo asfaltado, así como en el entorno de la glorieta de Cándido y la conexión con la Cuesta de los Hoyos, lo que podría volver a generar retenciones en horas punta.