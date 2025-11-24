El obispo de Segovia inicia en El Henar su visita pastoral a la parroquia de Cuéllar

El obispo de Segovia, Jesús Vidal, ha iniciado en el Santuario de Nuestra Señora del Henar su visita pastoral a la parroquia de Cuéllar, ... que le llevará durante los próximos días a mantener distintos encuentros con varios colectivos, además de visitar conventos, residencias, barrios y entidades locales menores. Si bien, fue el prelado ya tuvo una toma de contacto el primer fin de semana de octubre. El punto de partida fue el arciprestazgo, donde se reunió con las comunidades cristianas de la zona, centrándose ahora en la parroquia de Cuéllar.

El comienzo de la visita ha sido presidiendo la eucaristía en el Santuario del Henar, donde estuvo acompañado de decenas de fieles que abarrotaron el templo en el día en el que se conmemoraba Cristo Rey, sobre lo que versó la homilía. El recorrido continuará el próximo fin de semana, en concreto el viernes 28, cuando pasará la mañana en Cuéllar con una agenda que comenzará a las 10 horas con la misa en el convento de la Concepción, para después acudir a un colegio de Primaria de esta villa segoviana. A última hora de la mañana mantendrá un encuentro en el centro parroquial con alumnos de Secundaria de los institutos de la localidad.

El sábado 29, por la tarde, visitará la residencia de ancianos El Alamillo. El obispo regresará el jueves 4 de diciembre, antes del puente, para mantener distintos encuentros. En primer lugar, será con los niños, padres y catequistas de primero, segundo y tercero de Primaria, aquellos que se están preparando para tomar su primera comunión; y a continuación se reunirá con escolares de cuarto y quinto de Primaria y sus familias. Ya a última hora Vidal se citará con las cofradías de Semana Santa y aquellas otras tradicionales de Cuéllar, como las de Santa Águeda, el Niño de la Bola, la Virgen de la Palma o San Isidro, entre otras.

La visita pastoral continuará el viernes 5 por la mañana con una eucaristía en el convento de Santa Clara y la visita a la residencia de Valdihuertos. Por la tarde volverá a entrevistarse con padres y catequistas, esta vez de sexto de Primaria y primer curso de Secundaria, que se preparan para la confirmación. La tarde concluirá con un encuentro con voluntarios y grupos parroquiales tales como Fe y Luz, Cáritas, Manos Unidas, el coro, los belenistas o los lectores, entre otros.

El sábado 6, visitará Escarabajosa de Cuéllar y Lovingos. Al día siguiente se desplazará a Fuentes de Cuéllar; y concluirá la visita pastoral con una eucaristía de acción de gracias en la iglesia de San Miguel de Cuéllar.