Asistentes a la eucaristía presidida por el obispo en El Henar, ayer. M. R.

El obispo de Segovia inicia en El Henar su visita pastoral a la parroquia de Cuéllar

A lo largo de los próximos días tendrá encuentros con distintos colectivos y visitará conventos, residencias, barrios y entidades locales

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:01

Comenta

El obispo de Segovia, Jesús Vidal, ha iniciado en el Santuario de Nuestra Señora del Henar su visita pastoral a la parroquia de Cuéllar, ... que le llevará durante los próximos días a mantener distintos encuentros con varios colectivos, además de visitar conventos, residencias, barrios y entidades locales menores. Si bien, fue el prelado ya tuvo una toma de contacto el primer fin de semana de octubre. El punto de partida fue el arciprestazgo, donde se reunió con las comunidades cristianas de la zona, centrándose ahora en la parroquia de Cuéllar.

