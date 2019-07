El nuevo 'skyline' de Madrid: avanza la Quinta Torre de IE University, un campus con 165 metros de altura El rector de IE University, Salvador Carmona, interviene en el primer acto de graduación. / Antonio Tirado La universidad privada amplía su oferta académica con un grado en Economía, enfocado a alumnos apasionados por el análisis y la tecnología EL NORTE Segovia Sábado, 6 julio 2019, 13:34

IE University ampliará su oferta académica el próximo curso con una nueva titulación, el grado en Economía, mientras avanza el proyecto de construcción de un campus vertical en el Paseo de la Castellana de Madrid en lo que será la Quinta Torre, de 181 metros y 36 plantas. Así lo anunció ayer el rector de IE University, Salvador Carmona, durante el primer acto de graduación de la promoción de 2019.

El nuevo grado en Economía, con una duración de cuatro años, se impartirá en inglés a partir de septiembre en los campus de Segovia y Madrid. En esta nueva titulación, los alumnos explorarán y estudiarán las disciplinas de Economía, Ciencias Políticas, Ciencias del Comportamiento Humano y Tecnología Moderna Aplicada, «con el fin de adquirir la capacidad de analizar el entorno económico actual y de comprender cómo este moldea la sociedad en la que vivimos y trabajamos». El nuevo grado está enfocado a alumnos apasionados por el análisis y la tecnología y que buscan generar un impacto en el mundo económico de la nueva era digital.

IE University gradúa a estudiantes de 55 nacionalidades pertenecientes a las diferentes escuelas que integran la institución: IE Business School, IE Law School, IE School of International Relations, IE School of Human Sciences & Technology e IE School of Architecture & Design. En concreto, se gradúan alumnos de los Grados en Administración de Empresas, Arquitectura, Comunicación, Derecho, Psicología, Relaciones Internacionales, Dual BBA-LLB y Dual BBA-BIR.

Los estudiantes de esta promoción realizaron 361 programas de intercambio en otras universidades con las que IE University mantiene acuerdos y se llevaron a cabo 471 programas de prácticas profesionales. Asimismo, el 60% de los graduados ha estudiado un idioma extranjero, el 17% dos idiomas diferentes y el 3% tres o más idiomas.

En su discurso ante los nuevos graduados, Salvador Carmona recordó el ranking mundial de empleabilidad publicado por la revista británica Times Higher Education, referente internacional en el sector universitario, que situó a IE University en el puesto 24 del mundo por segundo año consecutivo. También destacó la ampliación y mejora de las instalaciones del campus de Segovia, donde se acaba de completar la construcción de las pistas deportivas. Además, subrayó que en Madrid sigue adelante el proyecto de la Quinta Torre, que formará parte del 'skyline 'de la ciudad. Añadió, no obstante, que tanto el Rectorado como los servicios centrales se mantendrán en el campus de Segovia.