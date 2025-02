El nuevo convenio del metal prevé subidas salariales del 7,7% hasta 2026

Más de un millar de trabajadores del sector siderometalúrgico notarán un aumento del salario en los próximos meses. El nuevo convenio colectivo prevé subidas de hasta un 7,75% en las nóminas hasta 2026, por lo que el salario base mensual rondará los 1.450 ... y los 2.640 euros según las categorías profesionales. También se ha acordado el mantenimiento del plus de incapacidad temporal, además de la actualización de permisos y el incremento del importe que se abona por dietas o kilometraje.

«Estamos muy contentos, hemos conseguido unas subidas importantes», asegura la responsable provincial de Industria de CC OO, Cecilia Ramos. La negociación ha sido compleja, hasta el punto de haber criticado los sindicatos el «bloqueo» en las conversaciones con la patronal. La Agrupación Metalúrgica Empresarial Segoviana (Ames), manifestó su «buena voluntad» para sacar adelante el nuevo convenio, aunque mostró su preocupación por el «absentismo laboral» que está presente en el gremio y puso sobre la mesa la necesidad de buscar soluciones.

250 empresas segovianas se rigen por este convenio colectivo del sector siderometalúrgico, que tiene una vigencia de tres años. 1% porcentaje de aumento que se aplicará en caso de que el IPC supere el umbral de los incrementos salariales pactados.

Ramos relata que es un documento que «ha estado muy encallado durante meses, pero al final ha merecido la pena». Tanto CC OO como UGT han sido las centrales sindicales encargadas de representar a los empleados de las aproximadamente 250 empresas segovianas que se rigen por este convenio, el cual caducó en 2023. El actual acuerdo sobre las condiciones laborales ha tardado más de un año en actualizarse, ya que hasta este viernes no se ha aprobado su inscripción y depósito en el registro de convenios colectivos de trabajo. «Hemos tenido que ser bastante combativos», asegura Ramos.

Esto se debe a que había algunos puntos discordantes que generaban tensiones entre las partes de la negociación. «La patronal quería condicionar la firma o no de los incrementos salariales a la renuncia de las prestaciones que hay por absentismo o incapacidad temporal», relata la responsable de CC OO. Según explicó el presidente de Ames, José Horcajo, era prioritario poner en marcha herramientas para «atajar y combatir el absentismo» que afecta a las empresas del sector siderometalúrgico.

Una de las propuestas pasaba por suprimir el plus de incapacidad temporal. Hasta el momento, cuando se producía una primera baja médica o recaída, la empresa completaba desde el primer día la prestación de la Seguridad Social hasta el cien por cien del salario del trabajador. Pero finalmente no se ha producido la eliminación de esta compensación. «Teníamos muy claro desde el principio que en ningún momento íbamos as renunciar a esta retribución», subraya Ramos.

Retribuciones

Por ello, el balance general que realiza sobre los acuerdos alcanzados en el nuevo convenio registrado en Segovia, cuya vigencia es de tres años, es «muy positivo». La subida de las nóminas es del 3% a lo largo de 2024 (lo que conlleva el abono de los atrasos con carácter retroactivo); de otro 3% en 2025; y de un 1,75% en 2026. En total, el incremento salarial asciende al 7,75%. Todo ello cuando el anterior documento «ya tuvo al final unas retribuciones de casi un 13%», concreta la portavoz sindical.

El personal subalterno, que incluye los oficios de almacenero, chófer o vigilante, pasarán de cobrar un salario base mensual promedio de 1.200 a uno de 1.450 euros. Por su parte, los empleados cuya categoría sea la de ejecutivos y directores, que es la más alta, pasarán de ingresar una media de 2.150 euros al mes a superar los 2.640 con carácter general.

La cláusula de revisión del IPC también se mantiene, aunque con algunas modificaciones. «Hemos tenido que delimitarlo porque para la patronal era algo innegociable, quería que se anulase», recuerda Ramos. En caso de que el citado índice supere los porcentajes marcados en alguno de los años de vigencia del convenio, se producirá un aumento adicional del 1% en la subida salarial acordada. «Esta revisión servirá para calcular los importes de retribuciones del ejercicio siguiente, es decir, sin modificar las tablas del año ni tener que realizar paga retroactiva», remarca el documento.

El seguro establecido en favor de los empleados del sector del metal en caso de incapacidad permanente absoluta y muerte pasará de estar cuantificado en 24.500 a 32.200 euros, lo que supone un incremento de más del 30%. Los permisos y licencias han sido actualizados a la normativa vigente, así como los beneficios para las víctimas por violencia de género. También el abono por gastos de kilometraje, que aumenta en siete céntimos por kilómetros (hasta los 0,47 euros); y de las dietas, que pasan de suponer el pago de 33,8 a 39,5 euros al día a los trabajadores que tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas del lugar en el que tenga sede la empresa.

La jornada laboral se constituye de 40 horas semanales porque «cuando el documento se firmó, no estaba claro que las 37,5 horas iban a salir adelante». La portavoz de CC OO confirma que, cuando el nuevo reglamento sobre la reducción de la jornada entre en vigor, prevalecerá la normativa y las empresas estarán obligadas a recalcular las horas. «Los trabajadores generarán más días libres y no van a perder dinero», explica. El convenio matiza además que, ante la grave situación de paro existente y con el objeto de favorecer la creación de empleo, se reducirán al mínimo indispensable las horas extraordinarias.