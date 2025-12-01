El nuevo comedor del colegio de Navas de Oro beneficia a 80 escolares La inversión destinada a la remodelación del espacio y su equipamiento supera los 53.500 euros

El Norte Segovia Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:57 Comenta Compartir

El nuevo comedor del colegio de Navas de Oro ya es una realidad. Más de 80 estudiantes del CRA El Pinar podrán beneficiarse de este espacio rehabilitado que prestará un servicio escolar muy demandado por los padres y madres de los alumnos. La inversión destinada a las obras de remodelación y al equipamiento del comedor, que fue inaugurado estos días, asciende a más de 53.500 euros.

El servicio que ahora se estrena en el colegio de Navas de Oro y que entra en funcionamiento hoy mismo «garantizará la conciliación y también ha permitido generar trabajo en el municipio», destacó el alcalde Raúl Vela López, quien agradeció a su vez el «trabajo incansable» que ha realizado el equipo directivo, arquitecto, secretaria y trabajadores municipales para lograr el objetivo de abrir un comedor escolar en la localidad segoviana.

Es una iniciativa que ha requerido la colaboración del Ayuntamiento, que ha aportado 32.000 euros para el acondicionamiento de las instalaciones; y la Junta de Castilla y León, que ha adquirido el equipamiento necesario para su puesta en marcha por valor de 21.530 euros. El comedor del centro educativo será gestionado por la empresa Serunión, en la modalidad de 'línea fría', y se contemplan aproximadamente 80 beneficiarios.

No ha sido la única actuación de este tipo que se ha desarrollado en los últimos meses en la provincia de Segovia, ya que la Administración regional también ha reformado dos aulas del colegio de Mozoncillo para reconvertirlas en comedor, que prestará servicio a 51 escolares.