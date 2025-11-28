El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea de la actual estación y de los terrenos donde se pretende ampliar. Antonio Tanarro

La nueva estación de autobuses de Segovia necesita 10.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento espera firmar antes de final de año un convenio con los nuevos propietarios del sector del Velódromo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:28

El Ayuntamiento de Segovia avanza en el proyecto para ampliar la estación de autobuses en el sector del Velódromo con un objetivo inmediato: firmar ... un convenio con los nuevos propietarios «antes de que acabe este año». Así lo señaló el alcalde de la ciudad, José Mazarías, tras una reunión celebrada el martes con los nuevos propietarios del 82% del sector, un encuentro en el que, según explicó, se produjeron «importantes avances» para ordenar la gestión y acelerar la tramitación urbanística de este espacio.

