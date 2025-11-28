La nueva estación de autobuses de Segovia necesita 10.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Segovia avanza en el proyecto para ampliar la estación de autobuses en el sector del Velódromo con un objetivo inmediato: firmar ... un convenio con los nuevos propietarios «antes de que acabe este año». Así lo señaló el alcalde de la ciudad, José Mazarías, tras una reunión celebrada el martes con los nuevos propietarios del 82% del sector, un encuentro en el que, según explicó, se produjeron «importantes avances» para ordenar la gestión y acelerar la tramitación urbanística de este espacio.

Mazarías aseguró que la empresa ha puesto sobre la mesa fórmulas para «adelantar» la gestión municipal y que ya se han visto «algunos primeros esbozos» del desarrollo, con dibujos que recogen el encaje de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El paso clave, sin embargo, sigue siendo asegurar el suelo para la futura terminal. El alcalde concretó la dimensión que requiere el proyecto: 10.000 metros cuadrados. Se trata de la franja situada frente a la estación actual, entre el edificio existente y la ladera de los Altos de la Piedad, un espacio que, según afirmó, resulta imprescindible para ejecutar el diseño que maneja el Consistorio.

El Ayuntamiento es propietario de alrededor del 10% del sector, pero el regidor recordó que esa titularidad «no es suficiente» para ejecutar la ampliación deseada. También reiteró que la cesión obligatoria de suelo que correspondería por ley al Consistorio tampoco bastaría por sí sola. En este punto, defendió que la negociación con la propiedad mayoritaria es determinante y afirmó que esa empresa ha aceptado ceder al Ayuntamiento toda la franja necesaria, incluso si excede de lo que le correspondería como compensación. Esa cesión, añadió, ha sido la «línea roja» y la condición indispensable para respaldar el desarrollo urbanístico del Velódromo.

El desbloqueo del ámbito llega tras la compraventa de la mayor parte del suelo. Junto al 82% del nuevo propietario y el 10% municipal, el 8% restante permanece en manos minoritarias. Con este escenario, el Ayuntamiento aspira a encauzar el procedimiento y cerrar el convenio «en las próximas semanas» para que pueda firmarse antes de finalizar 2025. Mazarías concluyó que el Consistorio lleva «más de año y medio» trabajando en esta vía y que evitó hacer anuncios hasta tener un resultado «certero y constatable».

La obtención de esos 10.000 metros cuadrados es clave también por su conexión con la Junta de Castilla y León. Según explicó Mazarías, el suelo que se incorpore al patrimonio municipal mediante cesión «podrá dar luz verde» al proyecto autonómico al hacer efectivo el protocolo existente: el Ayuntamiento debe poner a disposición de la Junta el terreno «libre de cargas» para que sea la Administración regional la que construya la nueva terminal de autobuses. El Ayuntamiento insiste en que la obtención del suelo para la terminal se hará mediante cesiones y aprovechamientos, sin comprar más terreno, y plantea coordinar los trámites con Somacyl para acelerar el calendario.