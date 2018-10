Hacia una nueva escuela Mariu Diaz-Miguel y Víctor Serrano, técnicos de la Concejalía de Educación y Juventud, posan en el patio de la Casa Joven. / Óscar Costa La Red de Educadores y Educadoras reúne en la Casa Joven a perfiles muy diversos para combatir el acoso escolar o el retroceso en igualdad de género LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 29 octubre 2018, 11:43

La Red de Educadores y Educadoras de Segovia es un espacio vanguardista que enfrenta los grandes debates del sector. «Nació como lo que creíamos que era, una necesidad, un espacio que no estaba ocupado por ninguna entidad. Y es algo único, por lo que hemos visto a nivel nacional, porque une voluntariado, profesionales, entidades públicas, privadas… a todo tipo de educadores. Es gente con una motivación por cambiar y aprender cosas nuevas», explican Mariu Diaz-Miguel y Víctor Serrano, técnicos de la Concejalía de Educación y Juventud. Segovia es una ciudad cómoda para este tipo de iniciativas porque es pequeña, funciona bien el boca a boca y hay una relación más personal. Por eso hay desde voluntarios de pequeñas asociaciones locales a profesores que trabajan para la administración o academias privadas. Pese a orígenes tan distintos, suele haber consenso en las conclusiones.

La Casa Joven, sede de la Concejalía de Educación y Juventud, está en el paseo de San Juan de la Cruz y no representa un punto de paso; quien va allí lo hace expresamente. Uno de los retos indudables de la zona es el acceso a personas de movilidad reducida, pues la pendiente dificulta el paso con cualquier silla de ruedas o carritos con niños; también la escasa la amplitud de las aceras. Y el deseo del centro es lograr una accesibilidad máxima, dentro y fuera de las instalaciones. A eso se une el ingente tráfico por la zona, que sube por el hospital de la Misericordia y baja por San Juan de la Cruz.

La red lleva en funcionamiento desde 2012 y surgió porque, pese a la existencia de la Escuela Municipal de Animación y Tiempo Libre, el objetivo era ir más allá de la formación y facilitar un espacio en el que los educadores de cualquier ámbito puedan reunirse, intercambiar experiencias o crear contactos. La Concejalía de Juventud coordina el grupo, pero son sus integrantes quienes discuten y sugieren las temáticas. Hay varios niveles de participación, con una veintena más constante dentro de un grupo de 150 que recibe las comunicaciones. Por un lado, hay un programa formativo y por otro, reuniones puntuales de los grupos más participativos para sugerir cambios.

«Ponernos cara»

Tras la última reunión, en julio, para discutir cómo se enfocaba la red este año, se decidió implementar un mapa de contactos y otras acciones. «Lo que buscamos muchas veces es ponernos cara. Segovia es pequeña pero hay mucha gente que se dedica a la educación y no hay conexión entre algunos sectores. Saber quién da determinada clase en la universidad o quién organiza campamentos» explica Mariu. Otra novedad es plantear actividades en lugares culturales como librerías o ir a algún bar para celebrar tertulias. «Sacar el grupo fuera a los lugares más informales. Somos una red muy digital, de redes sociales e Internet, pero queremos generar conocimiento en otros lugares o, simplemente, dar un paseo».

Las actividades estaban en un primer momento más enfocadas a la intervención social, con monitores de tiempo libre o personal de voluntariado, porque era el perfil mayoritario. Con el paso del tiempo, fue separándose de la escuela municipal y adquiriendo un carácter muy transversal; desde la educación formal o reglada, la no formal como el tiempo libre o la informal, que sería cualquier experiencia formativa entre las personas. «En la red hay un prisma muy amplio, desde monitores de comedor escolar a profesores universitarios», explica Mariu. Por eso ella, trabajadora social, y Víctor, licenciado en Derecho, son educadores de pleno derecho sin ser maestros reglados.

Las actividades de este año han surgido del sondeo de julio y, por primera vez, se establece un calendario acorde con el escolar, desde octubre a mayo. «Es una oferta más amplia porque es complicado que la gente participe en verano». Este curso hay 14 actividades fijadas; este año hay más referentes en sus respectivos campos fuera de Segovia en una oferta variada con profesionales de la provincia. Van desde la educación digital, el teatro, el trabajo emocional en el aula o afrontar las situaciones de acoso en el aula, coordinada por Gonzalo Martín, parte de unas iniciativas sociales con proyectos de convivencia con adolescentes en barrios madrileños con dificultades. Se contextualizan las dificultades de aprendizaje como obstáculos del profesorado para conectar con sus alumnos, pues la empatía es decisiva en un educador. Hay actividades para fomentar la participación entre las asociaciones, reflexiones creativas, combatir la violencia o el uso de la música. Un taller de percusión, una rama musical al alcance de todos, es también extrapolable al aula. Y, por supuesto, la perspectiva de género en pos de la igualdad.

La inscripción puede realizarse a través de la concejalía y hay espacio para algo más de 20 personas, con listas de espera. «Lo que queremos también es que sea una formación de calidad y que la gente que venga se lleve herramientas y claves para seguir trabajando», subraya Mariu. El concepto es aprender haciendo. En la última reunión de teatro, cada uno debía expresar una misma frase desde sentimientos dispares como el miedo o la alegría con el objetivo de entender cómo transmitir un mensaje a los grupos. El curso fue impartido por Virginia Rodero, intérprete y profesora del Taller Municipal de Teatro

Es un laboratorio educativo sobre puntos muy diversos que trata asuntos clave y de máxima importancia en la sociedad actual. El acoso escolar es un punto troncal para determinar cómo enfrentarlo y qué nuevas herramientas son necesarias en un mundo cambiante. «El profesor que lleva 30 años en el mismo sitio no puede aplicar las mismas técnicas de hace 30 años. Todo el profesorado está en un cambio metodológico para adaptarse a la nueva realidad de los jóvenes», apunta Víctor Serrano. Dentro del aula técnicas se están aplicando cada vez más técnicas de la educación no formal y, en el caso del acoso, las intervenciones, que anteriormente apuntaban más en el acosador o en la persona afectada, inciden ahora en el entorno: el grupo de iguales es fundamental en la adolescencia y la clave es que denuncien estas conductas de sus compañeros.

Metodologías nuevas

«Hay muchos educadores que están acostumbrados a la clase magistral, escuchar sin entrar a valorar. Nosotros aquí procuramos todo lo contrario. Que las acciones sean participativas, usen metodologías nuevas, aunque simplemente sea cambiar el formato de la clase de la conferencia a poner los pupitres en forma de U. A muchos les gusta y siguen participando en nuevas cosas», explica Serrano. La gran estructura de la educación formal y las exigencias diarias del temario o el colegio dificultan los cambios, pero no los impiden. Así se va derribando otra carencia tradicional del sistema educativo español como la exposición oral. Aunque haya profesorado que sigue usando el Power Point como «lo último de lo último», para un 'millennial' es algo analógico. «Segovia es pionera en muchos proyectos de innovación en educación, va por delante de muchas ciudades».

Los institutos son un punto central en la igualdad de género. «Es un tema muy preocupante», confiesa Víctor Serrano, tras un estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento que concluyó que uno de cada cuatro estudiantes vivía con normalidad las agresiones. «Es un tema de máxima actualidad y nos sorprenderíamos de ver la realidad en el trato de chicos a chicas en su día a día. Que el novio le pida el teléfono para mirar su WhatsApp. Resulta paradójico que ellos entiendan que el hombre y la mujer tienen que cobrar lo mismo por el mismo trabajo, pero ven normalizado el maltrato del hombre hacia la mujer en relaciones entre ellos», inciden, ilustrando un retroceso de conquistas sociales aparentemente asumidas. Lo explican por todo tipo de estímulos, desde la música que escuchan, a la televisión o a las referentes. El Ayuntamiento desarrolla en nueve colegios de Primaria un programa para trabajar a través del teatro obras que fomenten la igualdad. El mensaje es claro: cuanto antes sean conscientes de las situaciones que no son correctas, mejor se ataja el problema.

Ambos llevan más de una década en la Casa Joven, que arrancó en 2004, e ilustran un cambio «espectacular» desde los inicios del proyecto a la actualidad. «Empezó haciendo talleres de manualidades y cuatro cosas al año y ahora tenemos varias programaciones para todas las edades y trabajamos en los colegios. Ha pasado a ser referente en juventud en Segovia», detalla Mariu Diaz-Miguel . Recuerda a niños que jugaban con 12 años al futbolín o al billar y ahora pasan por allí con sus hijos. Esa sala multijuegos, también con un ping-pong, era la oferta de ocio de la concejalía hasta entonces. «Y el público que venía entonces era 90% inmigrante y el otro 10, marginal. No solo hemos transformado el espacio, sino las propuestas, para que sea un ocio más educativo» describe Víctor, que bromea haber perdido «mucho pelo» en el proceso por luchar en la concejalía con menos personal y presupuesto. «Si no hay una implicación personal, con las 35 horas semanales no saldría adelante todo lo que hacemos».