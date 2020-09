Normalidad «a falta de flecos» en el primer día de los institutos segovianos

El primer día de clase presencial en seis meses para los 8.305 alumnos de la ESO, Bachiller, Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de la provincia de Segovia se desarrolló sin grandes incidentes. Así lo manifiesta el director provincial de Educación en Segovia, Diego del Pozo, y la presidenta de la Federación de Madres y Padres de alumnado de Centros Públicos (Fedampa) Antonio Machado de Segovia, Noelia del Barrio. Pero aunque el primer día se completó con relativa normalidad, quedan bastantes aspectos por pulir.

«Todavía faltan flecos. Todos los comienzos de curso son difíciles pero este año más», apunta Del Pozo, confiado en que con el paso de los días los desajustes provocados por las prisas con las que se ha preparado el inicio del curso se puedan corregir. En concreto, se refiere a problemas con los horarios de entrada y salida de algún centro y a la incorporación de nuevos profesores el mismo día que comenzaba el curso escolar. «Esperamos que en dos o tres días esté todo más o menos en orden», sostiene.

Conseguir una normalidad –condicionada por la incidencia del covid– en los aulas dependerá en gran medida de la responsabilidad de los propios alumnos, tanto dentro como fuera de los colegios. Así se les hizo saber durante un inicio de curso en el que se insistió en la necesidad de cumplir con los protocolos elaborados por los equipos directivos, en el uso de la mascarilla y en el mantenimiento de la distancia social como las herramientas más fiables para evitar contagios. El objetivo es intentar mantener la docencia presencial en unos centros que ayer estrenaron decenas de carteles y señales en sus pasillos, patios y clases para facilitar el cumplimiento de los protocolos.

Durante el horario lectivo, los profesores podrán estar más o menos pendientes del cumplimiento de todas las medidas de prevención por parte del alumnado. Pero hay momentos, como el transporte en autobús para ir y volver del colegio, en los que el uso de la mascarilla o de la distancia social será difícil de vigilar ante la ausencia de monitores. «No tienen un vigilante que acompañe al conductor, que no puede estar vigilando que los niños están en sus sitios y llevan la mascarilla. Es un queja de las propias empresas de transporte y nosotros reclamaremos que nos ponga un monitor», señala Noelia del Barrio. Por su parte, Del Pozo indica que no recibieron quejas sobre el servicio del transporte, aunque reconoce que pudo haber problemas típicos del arranque de curso. «Es un encaje de bolillos que es difícil que funcione a la perfección el primer día», comenta.

Por la tarde

De momento, tan solo los alumnos de primero de Bachillerato de la Escuela de Arte de la Casa de los Picos tendrán que recibir clase en horario de tarde, y lo harán además en las aulas del Mariano Quintanilla ante la imposibilidad de contar con espacios adecuados en el palacio del siglo XV situado en la Calle Real. «Está siendo complicado. Muy difícil», reconoce su director, Alberto Albarrán, resignado con una situación que motivó su petición de retrasar el inicio del curso al menos una semana. «Cada día hemos tenido una normativa nueva y sorpresa hasta septiembre», lamenta Albarrán, quien además señala informaciones de la Consejería de Educación «incompletas o incluso contradictorias».

Ayer volvía a intentar cuadrar los horarios de los 75 alumnos afectados tras haber conseguido cuadrar las 30 horas semanales en horario de tarde. «Hasta la semana pasada no había hueco para darlas todas por la tarde, por lo que iban a tener horario partido», comenta el director. Otro trastorno más –parece que solucionado– para un alumnado que en su mayoría reside fuera de la capital. «Se lo han tomado con cierta resignación», afirma sobre la reacción de los alumnos a su cambio de horario y ubicación. No obstante, comenta que seguirá buscando otros aulas disponibles más cercanas a la Casa de los Picos. Una de las opciones contempladas fueron las aulas del Palacio de Quintanar, pero están siendo restauradas y hasta febrero no estarán listas.

Las críticas de Albarrán son compartidas por buena parte de los equipos directivos, algunos con intentos dimisión, como el del María Moliner. «Los inicios de curso son días de muchos nervios, tensión y mucho esfuerzo y dedicación por parte de los equipos directivos para que todo esté a punto. Es algo que hay que reconocer y valorar», apunta del Pozo. «Quizás se hubiera necesitado algo más de tiempo pero el curso estaba fijado para estas fechas. Pero esto va a ser así. Hay que ir día a día y poco a poco porque a lo mejor lo que vale hoy mañana no. En julio, el panorama era diferente. La evolución de la pandemia ha provocado un protocolo más estricto que ha tirado al traste el anterior. Por ello, ha habido un esfuerzo titánico por parte de los equipos directivos que hay que reconocer.», concluye el director provincial de Educación.