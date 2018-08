«Tenemos muchos niños y participan en todas las actividades» Javier Lucía, en su despacho. / El Norte El presupuesto para estas fiestas es de 80.000 euros, muy superior al destinado a las de junio al haber más orquestas ÁLVARO GÓMEZ Segovia Viernes, 10 agosto 2018, 20:44

El alcalde de Valverde del Majano, Javier Lucía, destaca la importancia de ofrecer actividades a los más pequeños y se muestra «muy contento» de que el pueblo tenga muchos niños. Ellos serán quienes disfruten más del nuevo colegio que se estrenará este año.

–¿Cuáles son los principales atractivos de estas fiestas?

–La semana cultural ha sido muy amplia y con actividad para todos los públicos. Como novedades en las fiesta, este año tenemos por ejemplo el vermú con una fiesta holi, que la llevará a cabo la charanga La Atrevida.

–¿Qué día será el más multitudinario?

–Estas fiestas son un poco peculiares porque tenemos dos días que pueden ser susceptibles de máxima afluencia: el sábado 11 y el martes 14. Ambos porque al día siguiente es fiesta. Yo creo que el día de más afluencia será el martes, porque el sábado quizá haya fiesta en otros sitios y haya más oferta para los que nos puedan visitar.

–La reina y las damas proclamadas en junio, ¿siguen con su función?

–Sí, claro. Son reina y damas para todas las fiestas y durante todo el año. Participan en muchos actos institucionales o protocolarios y están presentes en las celebraciones religiosas. En las fiestas cobran protagonismo porque se las ve y participan más en las entregas de premios y en las actividades un poco más llamativas, pero lo son durante todo el año.

–¿Con qué presupuesto cuentan para las fiestas? ¿Es similar a las de junio?

–El presupuesto viene siguiendo la línea de los años anteriores. A las fiestas de agosto se destina en torno a 80.000 euros o algo más. En las de junio es una cantidad muy pequeña. La mayor parte del coste se lo llevan las orquestas, y en junio hay una y en agosto cuatro. Además, en las fiestas de agosto incluimos toda la semana cultural que son diez días de actividades.

–El programa incluye muchas actividades para niños, ¿qué importancia tienen?

–Yo creo que toda. Si bien la semana cultural se dirige en principio a todos los públicos, sin duda lo más gratificante y lo más satisfactorio es poder ofrecer a los niños modelos de diversión, y que además los acepten y participen. Estamos muy contentos porque tenemos muchos niños y participan mucho en todas las actividades que se programan para ellos.

–¿Cuál es la situación actual del Ayuntamiento?

–Estamos preparando el inicio de curso con las distintas actividades que también se programan para desarrollar a lo largo de él. Uno de los temas más importantes en este sentido es que por fin este curso estrenaremos el colegio nuevo. Y aparte de eso, pequeñas actuaciones como el asfaltado de calles o mejoras de eficiencia energética en edificios municipales. Vamos a llevar a cabo también algunas actuaciones en el polígono industrial, que es muy importante para nosotros, en cuanto a la mejora de las marcas viales. También estamos estudiando la implantación de algún sistema de seguridad que mejore la seguridad en el polígono.

–¿Cuáles son las mayores dificultades para el Ayuntamiento de Valverde?

–Valverde no es un pueblo que tenga dificultades especiales. Afortunadamente tenemos nuestras cuentas saneadas y con eso se vive y se trabaja con una tranquilidad importante. Sí que hay proyectos a largo plazo. Por ejemplo, la instalación de una depuradora para aguas residuales. Proyectos de este tipo pero que no dependen tanto de nosotros sino del apoyo de otras instituciones. Lo que es gestión municipal no puedo decir que atravesemos ninguna dificultad salvo los avatares de cada día que van surgiendo como en cualquier otro municipio.

–Otros pueblos sufren la despoblación pero Valverde no.

–Valverde en este ámbito está un poco por encima de la media. Si bien es cierto que no hemos ganado población en cifras significativas, sí que es muy importante que tampoco la hemos perdido. Llevamos varios años que nos mantenemos en torno a los 1.070 habitantes, y según evoluciona la población en la provincia, en Castilla y León y en general en el medio rural de toda España, que pasen los años y mantengamos la misma población a mí me parece un dato positivo, aunque numéricamente no lo sea.

–¿Piensa presentarse a las elecciones municipales de 2019?

–Todavía queda mucho. Vamos a trabajar por terminar el año, que tenemos muchas cosas pendientes. Ya habrá tiempo de hablar de las elecciones.

–¿Cuál es su valoración de estos años en el cargo?

–Para mí ha sido una experiencia fantástica. No puedo decir lo contrario, porque me ha gustado mucho y estoy muy contento por la experiencia y satisfecho porque creo que estamos haciendo un buen trabajo. Es una experiencia recomendable para cualquier vecino. Les animo a que se presenten en cualquier lista para ser concejales de sus pueblos, que es algo muy bonito.