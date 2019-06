El Niño de la Bola va al taller Miembros de la cofradía desmontan la imagen. / M. Rico La venerada imagen cuellarana recuperará el esplendor tras el proceso de restauración al que será sometida MÓNICA RICO Cuéllar Lunes, 3 junio 2019, 12:18

Recuperar el esplendor del Niño de la Bola es la labor que tienen por delante las restauradoras Diana Martínez y Mariví Postigo, de la empresa Danmar, que esta misma semana trasladaban a sus talleres la talla, ubicada en la iglesia de San Miguel de la villa. Acompañadas de varios miembros de la cofradía, que se encargaron de retirar la imagen de sus andas, y el párroco de la localidad, Fernando Mateo, realizaron una última inspección visual antes de comenzar los trabajos.

Unos trabajos que se prolongarán entre uno y dos meses y que tratarán de recuperar una talla con un estado de conservación «deteriorado, sobre todo la policromía». Así, explicaron que los primeros trabajos se centrarán en el sentado de la policromía que se encuentre levantada. «Se sentará con cola orgánica mediante unas jeringuillas y calor», detallaban las restauradoras, que posteriormente ejercerán una presión sobre la imagen para que quede sentada la policromía «en su sitio».

El siguiente paso será la limpieza de la policromía, que en algunas zonas localizadas presentada bastante suciedad, «sobre todo en los recovecos». Uno de los puntos donde se centrarán los trabajos es el brazo derecho, donde se ha detectado distinta policromía que en el resto del cuerpo y parece existir un repinte, lo que se analizará detenidamente en el taller para darle una solución, aunque a simple vista las restauradoras señalaban la existencia de varias capas por encima de la original. Algo similar también ocurre en la cara, que «parece que está repolicromada», distinguiéndose perfectamente por un corte con el resto del cuerpo, aunque en un principio la idea es respetar los distintos tonos. «La cara se va a respetar, lo único que se va a limpiar va a ser la suciedad, para no cambiarle el tono al niño y que quede como está», apuntaron las expertas.

El brillo de la talla también se mantendrá como en la actualidad, aunque se levantará el barniz para poder limpiar la suciedad y se reintegrarán todas las partes que faltan de volumen, como es el caso del pie derecho. Estos trabajos se realizarán con una resina especial, para después incluir en los trabajos todas aquellas partes que están faltas de policromía.

Las restauradoras también hicieron hincapié en el deterioro del pecho de la imagen, que cuenta con incontables picotazos que se han ido produciendo a lo largo de los años a la hora de vestir al Niño. Para sujetar las ropas se utilizaban alfileres o agujas, con lo que se han dañado algunas zonas de la talla, por lo que a partir de ahora «van a tener que intentar vestirle sin picarle», apuntaron. En este sentido, uno de los hermanos de la cofradía, Juan Carlos Llorente, apuntó que el deterioro existente en los dedos y en el brazo responde en buena medida a los anillos y otras piezas devocionales que portaba en la mano, y que esto se va a intentar limitar «para no dañar ene l futuro la imagen». Asimismo detalló que se anularán las operaciones de vestido que suponían realizar el tramado de los trajes con alfileres, porque se ha picoteado completamente la talla al hacerlo, «de buena fe siempre, pero se ha dañado la imagen bastante». Estos trabajos se van a eliminar y ya se están buscando otras soluciones para poder poner al Niño los trajes antiguos. La artesana de textil Azucena Fraile y otros hermanos están estudiando la fórmula a adoptar para vestir los trajes en el futuro, según explicó Llorente.

Los pequeños agujeros provocados por alfileres y otros similares se cerrarán con un estuco orgánico y una cola orgánica, para después realizar una reintegración de color, tal y como explicaron las restauradoras. Para concluir los trabajos se realizará un barnizado final a toda la talla, que se ejecutará con un producto con acabado brillante, tal y como el que tiene en la actualidad la imagen, «para intentar no cambiar nada en la visión estética del antes y el después», con el objetivo de que «quede todo bien integrado, que la visión global del conjunto sea perfecta», detallaron.

Bola y peana

Los trabajos de restauración no se limitarán a la imagen del Niño, sino que se extenderán también a otros elementos de la misma, como la bola que porta o la peana sobre la que se asienta. En el caso de la bola, las restauradoras han detectado que está cubierta de purpurina y que «seguramente tenga oro debajo», por lo que optarán por eliminar esa capa, «que no tiene ningún valor» y trabajar sobre la bola dependiendo de lo que se encuentren tras esos trabajos. Respecto a la peana, también se limpiará y se reharán algunos elementos, como una esquina que falta. El material escultórico se rehace con resina y quedará todo bien integrado. Otro de los puntos donde trabajarán las restauradoras es la cabeza del Niño, que cuenta con restos de pegamento puesto que en distintas ocasiones se ha utilizado esparadrapo o materiales similares para pegar el pelo, en el que la Cofradía también pretende actuar. Según apuntó Llorente, se intentará que los rizos sean más cortos. Lo que está por determinar es si se encargará la ejecución de una nueva peluca o se recortará alguna de las existentes. Esta es la primera vez que se intervendrá de forma profesional sobre la imagen del Niño de la Bola, para lo que la cofradía, que asumirá el coste de los trabajos, invertirá más de un millar de euros.

La imagen del Niño de la Bola es una talla de madera de cuerpo entero y sexuada de un Niño Jesús. Se trata de una imagen de estilo barroco, fechada a mediados del siglo XVII, con policromía en brazos y cabeza, que se cubre con una peluca de cabello natural, largo, rubio y con rizos, en la que porta una corona de rayos. La talla recibe su nombre por portar en su mano izquierda una bola del mundo o globo terráqueo rematado con una cruz, mientras que en la derecha lleva una rama, a la vez que parece encontrarse en acto de bendición.

La cofradía del Niño de la Bola, formada por unos cien hermanos, cumple este 2019 los 340 años de su existencia conocida, pues no se ha encontrado el acta fundacional de la misma. Sus cofrades se encargan de mantener la devoción al Niño Jesús y mantener viva la tradición dando testimonio de fe en las navidades cuellaranas, un esfuerzo que se ve recompensando con la asistencia de cada vez más número de personas a los actos en honor a la imagen, que han suscitado una gran aceptación entre vecinos, curiosos, visitantes y estudiosos en los últimos años. A la cofradía puede pertenecer la persona que lo desee, así como ostentar el cargo de mayordomo, puesto que en el año 2020 ostentará Juan Pablo de Benito, que también estuvo presente en el acto de entrega de la talla por parte de la Cofradía a las restauradoras. Las procesiones con la imagen se realizarán, como es habitual, los días 1 y 6 de enero, y para entonces se espera contar con la declaración de Manifestación Tradicional de Interés Cultural.