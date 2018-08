«No hay ninguna maniobra para acabar con los consultorios médicos» El delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar. / Antonio Tanarro Segovia El delegado territorial tacha de «teoría de la conspiración» la alarma por el supuesto cierre de centros en el medio rural ÁLVARO GÓMEZ Segovia Lunes, 13 agosto 2018, 23:27

Javier López-Escobar, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, llama a «la tranquilidad y a la sensatez» ante la teoría de «conspiración» que dice que «alguien por lo visto quiere cerrar los consultorios médicos». El delegado ha anunciado que no solo no existe ninguna conspiración sino que «hay un esfuerzo importante para trabajar en mantenerlos». López-Escobar declaró que la administración regional está «firmemente comprometida con los servicios públicos» y que no solo están «luchando para mantenerlos» sino que pretenden «incrementarlos y mejorarlos».

El delegado territorial aclara que la teoría de conspiración «va a fracasar y no va a obtener el resultado de acabar con la sanidad, sino todo lo contrario». El último parte de la Junta indica que son siete los médicos en huelga desde el día 1 de agosto, lo que supondría el 10%.

Concentración de la huelga en Cantalejo

«No se están ocasionando incidencias relevantes aunque en la zona de Cantalejo hay alguna dificultad porque se concentran cinco de esos siete médicos», ha declarado López-Escobar.

También ha hecho hincapié en que la huelga está convocada por un sindicato propio de los médicos interinos y no cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. En cualquier caso, explica que «se están estableciendo los servicios mínimos y la coordinación necesaria para que la atención médica sea suficiente», y añadió que tienen constancia de lugares donde «se está sufriendo más de lo deseable las consecuencias de la huelga sin que eso suponga un déficit de atención porque se buscan otras alternativas».

El representante de la Administración regional se ha dirigido a los promotores de las recogidas de firmas que se están produciendo en la provincia ante el temor del cierre de los consultorios médicos para transmitirles tranquilidad. «No hay ningún tipo de maniobra para acabar con los consultorios y además recuerdo que está en vigor la Ley de Ordenación del Territorio que dice que deben mantenerse los servicios que hay desde que entró en vigor como mínimo y en todo caso mejorarlos».

Seguimiento de la huelga

López-Escobar ha incidido en que solamente la zona de Cantalejo ha podido tener algún problema y que «el resto de incidentes de otro tipo son achacables al periodo en el que nos encontramos y la dificultad que puede haber en encontrar a un sustituto», pero en ningún caso nada «extraordinario». El delegado territorial señala que pueden tener errores ya que «en más de 280 consultorios es difícil que no haya algún incidente menor» y confiesa que, de producirse, «lo que haremos será aprender».

Según el informe emitido este lunes por la Junta de Castilla y León, el seguimiento de la huelga durante la jornada de paro llegó al 2% ya que tan solo un médico la secundó. Segovia se sitúa como la segunda provincia con un menor seguimiento solo por detrás de la parte oeste de Valladolid, donde ningún facultativo la apoyó. La provincia queda lejos del seguimiento en el global de Castilla y León (7,85%). En toda la región fueron 86 los médicos que secundaron ayer la huelga.