Decenas de personas pasean por el entorno del puerto de Navacerrada este sábado.

Decenas de personas pasean por el entorno del puerto de Navacerrada este sábado. Antonio de Torre

La nieve vuelve a Navacerrada sin atacos ni colapsos del puerto

Cientos de personas acudieron al límite entre las provincias de Segovia y Madrid, pero no llenaron los aparcamientos de la sierra

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:50

El primer fin de semana de la temporada invernal con nieve en el Alto de Navacerrada se saldó este sábado con normalidad y sin restricciones ... a la movilidad entre vertientes. Un detalle que parece menor, pero que en los últimos inviernos se había convertido en motivo de preocupación para cientos de vecinos segovianos y para numerosos hosteleros, acostumbrados a ver cómo el colapso del puerto más mediático de la sierra de Guadarrama alteraba el regreso a casa o impedía la llegada de clientes con reserva.

elnortedecastilla La nieve vuelve a Navacerrada sin atacos ni colapsos del puerto