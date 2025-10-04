El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Bidasoa, Mario Nevado y Matheus DaSilva, paran el ataque del lateral del Nava Lilian Pasquet.

Los jugadores del Bidasoa, Mario Nevado y Matheus DaSilva, paran el ataque del lateral del Nava Lilian Pasquet. Antonio Tanarro

Nevado no tiene piedad del Nava

El estandarte navero de las dos últimas temporadas brilla en un Bidasoa superior, desde la portería a una finalización letal

Luis Javier González

Nava de la Asunción

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:30

La noche de ayer demostró el abismo que separa a un club formador como el Nava de un grande del balonmano español como el Bidasoa. ... Una brecha representada en un hombre, Mario Nevado. El buque insignia se los segovianos en las dos últimas temporadas volvió a Nava de la Asunción con la camiseta enemiga y se llevó los puntos. El club propició un reencuentro amable dándole una placa por los servicios prestados, un homenaje que le negó en mayo, hasta que sus nuevos jefes pagaran la cláusula de rescisión. Pero el antiguo héroe no tuvo piedad y dejó con seis goles a sus ex en la parte baja de la tabla con tres derrotas en cuatro partidos, el peaje a un calendario muy duro de inicio y de la tarea de engrasar en la pista a tanto recién llegado.

