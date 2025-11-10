El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer fuma en la terraza de un bar del centro de Segovia. Antonio de Torre
La hostelería, contra la prohibición de fumar en terrazas

«Esto es un negocio privado y yo elegiré si quiero una terraza con humo o no»

Hotuse y Festur sostienen que la medida ahuyentaría al turismo, saturaría a los negocios con la vigilancia y les haría perder clientes

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:02

El cerco al tabaco ha llevado a la hostelería, uno de sus compañeros de viaje, a una adaptación constante para no perder clientes. La prohibición ... de fumar dentro de los locales, que ya queda dos décadas atrás en el retrovisor, se palió con las terrazas, una vía suficiente de escape para un país en el que fuma diariamente una de cada cuatro personas. El anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, aprobado el 9 de septiembre en el Consejo de Ministros, prohíbe también el consumo en las terrazas, la última red de los locales. Las organizaciones hosteleras en la provincia se oponen a un borrador que combatirán durante el trámite parlamentario.

«Esto es un negocio privado y yo elegiré si quiero una terraza con humo o no»

