«Esto es un negocio privado y yo elegiré si quiero una terraza con humo o no»

El cerco al tabaco ha llevado a la hostelería, uno de sus compañeros de viaje, a una adaptación constante para no perder clientes. La prohibición ... de fumar dentro de los locales, que ya queda dos décadas atrás en el retrovisor, se palió con las terrazas, una vía suficiente de escape para un país en el que fuma diariamente una de cada cuatro personas. El anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, aprobado el 9 de septiembre en el Consejo de Ministros, prohíbe también el consumo en las terrazas, la última red de los locales. Las organizaciones hosteleras en la provincia se oponen a un borrador que combatirán durante el trámite parlamentario.

La patronal segoviana Hotuse recoge los argumentos de Hostelería España, a la que pertenece y con la que presentará alegaciones al texto normativo. Sostiene que la medida tendría una eficacia «muy limitada», ya que, advierte, podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando así la exposición al humo. También fomentará a su juicio el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, algo que, apunta, iría en perjuicio para el entorno y los vecinos.

El vicepresidente de Hotuse, Javier García Crespo, alerta del impacto negativo para el turismo. «Hace daño a la industria que mejor funciona en España, con esto dejamos que otros países puedan hacernos la competencia». Habla de la excepción en la que se convertiría a nivel europeo, al nivel de Suecia, que aplica una prohibición similar, y en oposición a Francia, que ha optado por excluir a las terrazas de sus restricciones. Y de la confusión que generaría entre los turistas. Su análisis es que hay una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas, por lo que defiende la independencia de cada negocio a decidir a qué destina sus espacios. «Esto es un negocio privado y yo elegiré si quiero una terraza con humo o no. Cada uno va donde le apetece, libertad absoluta para elegir, igual que unos negocios son vegetarianos y otros venden chuletón».

En la permisividad vigente hay matices según la sensibilidad social de cada uno; desde el que fuma donde no debe hasta el que se levanta de la mesa por respeto al resto, aunque la terraza le permita fumar en ella. García Crespo apunta también a una carga añadida para los trabajadores, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia. «Nosotros no podemos ser los policías de la gente. Si se me pone uno a fumar en la terraza, ¿qué hago? ¿Discuto con él? Encima de sancionan a mí, que soy el dueño de restaurante. Cuando vas por una autopista a 150 kilómetros por hora al que denuncian es al del coche, no al dueño de la autopista. Esto es lo mismo». Un conflicto que, teme, pueda obligar a los establecimientos a llamar con frecuencia a la policía para evitar las multas. «Y no tendrán otra cosa más importante que hacer…»

Según última encuesta realizada por 40dB junto con Hostelería de España, un 69,3 % de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas para reducir el consumo de tabaco que las prohibiciones directas. El gerente de la asociación de Segovia secunda ese mensaje. «Es muy bonito prohibir fumar, pero cobramos un mogollón de impuestos y luego no te dejamos que lo consumas, te tienes que esconder por ahí. Si de verdad quieren velar por nuestra salud, que ya soy mayorcito para hacer con ella lo que quiera, que no lo vendan».

«Libertad abasoluta para elegir de cada negocio, igual que hay unos vegetarianos y otros que venden chuletón» Javier García Crespo Hotuse

La presidenta de la patronal hostelera Festur, Rocío Ruiz, lamenta el obstáculo que plantea el borrador. «Cada vez nos lo van poniendo más complicado. Cuando ya pasó en el interior, nos echamos las manos a la cabeza, dijimos que esto iba a ser horrible y no ha pasado nada, es verdad. Hasta lo agradecí, ahora no me entra en la cabeza que se pudiera fumar, te chirría. Hay que intentar buscar un equilibro, convivir, pero estando al aire libre, no entendemos que no se pueda fumar en una terraza». Define a su sector como parte del ocio, un concepto con el que muchos fumadores identifican al tabaco. «No va a ser el fin de las terrazas, pero nos va a perjudicar y va a hacer que la gente esté menos cómoda». Algo que ya evidencia el goteo de preguntas en los últimos días de los clientes que no saben si fumar.

«Hay que atender al cliente, saber idiomas... ¿y también viendo quién fuma y quien no en una terraza al aire libre?» Rocío Ruiz Festur

Uno de los aspectos que critica Ruiz es la falta de alternativas. «Te lo prohíben y ya está, café con leche para todos, en vez de buscar matices para poder vivir conjuntamente los que quieran fumar y los que no». Porque su sector es transversal. «Nos dedicamos al tiempo libre, a hacer felices a los demás. Vas a una terraza a disfrutar con tus amigos, tu pareja, tu familia. Estás quitando la libertad a la persona que está sentada en tu propia casa». Entre esos matices que pide, por ejemplo, diferencia entra una terraza en una concesión de espacio público como cualquiera de la Plaza Mayor a la del propio restaurante. «¿Tampoco puedes dejar fumar? Estás en un espacio privado. Al final nos pasan a nosotros, al camarero, una responsabilidad que no nos corresponde. Tengo que atender al cliente, saber idiomas, poner un coctel, ¿pero también viendo quién fuma y quien no en una terraza al aire libre? Es demasiado».

La asimilación social de no fumar en espacios cerrados consolidó el hábito de salir a la puerta a fumar. «En ese contexto, lo entiendo, pero estando al aire libre en una terraza ya tiene menos sentido». Y cada una es un mundo. «Hay algunas que tienen las mesas apiñadas y otras que están bastante separadas». Este es otro de los matices que sugiere para salir del blanco o negro de las prohibiciones: establecer una distancia mínima entre mesas, como en la pandemia. Algo a lo que en realidad el sector tiende cada vez más, pues no hay camareros para que las terrazas más grandes se llenen de mesas y acaban adaptando el espacio a su capacidad real. «Es lo que puedes atender porque estamos en un momento en el que hace falta personal. Puedo meter más mesas y dar mal servicio o meter menos y dar un servicio de calidad. Con esto se podrían ver algunas excepciones».