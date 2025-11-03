Navafría mantiene su feria de ganado, a expensas de las restricciones de la Junta

El Ayuntamiento de Navafría, en la provincia de Segovia, mantiene en pie su tradicional feria de ganado. El calendario caprichoso ha querido que su ... celebración, el próximo domingo 9 de este mes de noviembre, esté fijada 24 horas después de que expire el periodo de dos semanas de restricciones abierto por la Junta de Castilla y León el 24 de octubre. Durante estas jornadas, la Administración regional ha decretado la suspensión a lo largo y ancho de todo el territorio regional de mercados, ferias y cualquier acontecimiento que supusiera la concentración de reses. El objetivo de la medida, que aún sigue en vigor, es reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta a la cabaña de vacuno.

En cualquier caso, la alcaldesa de la localidad, Jennifer Berzal, matiza que la organización estará a expensas de las actualizaciones de la situación epidemiológica que haga públicas la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Si el Ejecutivo de la comunidad autónoma decide prorrogar el intervalo de prohibiciones provisionales durante más tiempo, entonces el evento se tendría que suspender. De momento, toda la programación prevista sigue en pie.

Así lo asegura Jennifer Berzal, quien hace hincapié en que se mantiene todo el conjunto de actividades que se concentran a lo largo de los tres días de feria, con independencia de que tenga o no lugar la exhibición de animales el domingo 9. La exposición de reses es la única cita a la que puede afectar una posible prolongación de las medidas de prevención de la Junta, las cuales se consensuaron con los representantes del sector, entre los que se encuentran las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), URCACyL y otras empresas y entidades integradas en el ámbito ganadero de la comunidad.

«Historia, sabor y comunidad»

Tal y como informó la Junta al anunciar las restricciones, las prohibiciones al movimiento de ganado en mercados o ferias de ganado pretenden «proteger la sanidad animal y la estabilidad del sector ganadero». El Gobierno regional también insistió en que se trataba de una limitación «temporal» que iba a ser revisada «de forma continuada en función de la evolución epidemiológica». Y a expensas de esa actualización está la exposición de ganado del domingo 9 de Navafría.

Berzal ha manifestado su deseo de «poder celebrar un año más una feria que forma parte de nuestra identidad, que nos une como pueblo y que sigue atrayendo a visitantes, ganaderos y productores de toda la provincia», recogen fuentes de la Diputación de Segovia, institución que colabora para «mantener vivo este legado que combina historia, sabor y comunidad», ha agradecido la alcaldesa de Navafría la implicación de la Corporación provincial y de los productores autóctonos que participan.

El programa empieza el viernes 7 con una cata de cerveza y focaccias segovianas organizada por la marca de garantía Alimentos de Segovia. Al día siguiente, tendrá lugar un paseo botánico por la localidad, seguido de un cocido popular. Por la tarde, la música será protagonista con la actuación de la rondalla Trullen Huarte y el ritmo de DJ Enebral.