Una mujer fotografía unos caballos expuestos en la feria de ganado de Navafría del año pasado. De Torre

Navafría mantiene su feria de ganado, a expensas de las restricciones de la Junta

Si hay una prorroga de las medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, la exposición del día 9 se suspendería, pero no el resto de programa

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:36

El Ayuntamiento de Navafría, en la provincia de Segovia, mantiene en pie su tradicional feria de ganado. El calendario caprichoso ha querido que su ... celebración, el próximo domingo 9 de este mes de noviembre, esté fijada 24 horas después de que expire el periodo de dos semanas de restricciones abierto por la Junta de Castilla y León el 24 de octubre. Durante estas jornadas, la Administración regional ha decretado la suspensión a lo largo y ancho de todo el territorio regional de mercados, ferias y cualquier acontecimiento que supusiera la concentración de reses. El objetivo de la medida, que aún sigue en vigor, es reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta a la cabaña de vacuno.

