Un Nava diezmado vuelve a dar la cara en el Palau

Luis Javier González Segovia Sábado, 22 de marzo 2025, 18:50

No es plato de gusto jugar en el Palau Blaugrana cuando vienes de ganar solo un partido de cinco en 2025, has perdido a dos ... laterales por lesión para toda la temporada y enfrente tienes a un Barça al que, con todo el peso de la lógica, sencillamente no se le puede ganar. Pero el Nava puede esgrimir, tanto en los buenos en los malos momentos desde que iniciara su periplo en Asobal en 2019, que nunca le han borrado de la pista imposible. Una vez más, el equipo de Álvaro Senovilla dio la cara, ganando el parcial de la segunda parte y volviendo a Segovia sin puntos, pero con la sensación de que las bajas no han desplomado su rendimiento y que aún sumará en las nueve jornadas ligueras que quedan.

Puede que el duelo de octubre de 2024 haya sido la última cita entre el Nava y el mejor portero español de la última década –y quizás del mundo–, pues Gonzalo Pérez de Vargas se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y cuando reaparezca el próximo curso lo hará como jugador del Kiel. Su ausencia no allanó la tarea segoviana, pues Nielsen no tardó en hacerse notar, parando a Óscar Marugán el primer penalti de partido a los 45 segundos, forzado por una acción de Mario Nevado, que buscará el año que viene acercarse al hito de puntuar ante el tirano del balonmano español cuando defienda la camiseta del Bidasoa, el último que le rascó un empate, la primera jornada de la temporada pasada. Fc Barcelona Antonio Bazán (1), Jonathan Carlsbogard (4), Dika Mem (2), Aitor Ariño (7), Hampus Wanne (5), Blaz Janc (5), Thimothey N'Guessan, Aleix Gómez (3), Thiagus Petrus, Domen Makuc (2), Juan Palomino (2), Melvyn Richardson (3), Luis Frade (5), Filip Saric y Emil Nielsen. 39 - 32 Balonmano Nava Luis de Vega, Yeray Lamariano, Matehus Buda, Borja Méndez (1), Alfredo Otero (2), Dani Pérez (4), Lautaro Robledo (3), Mario Nevado (4), Pancho Ahumada (3), Gonzalo Carró (1), Sasha Tiumentsev (4), Gedeón Guardiola (3), Óscar Marguán (1), Nicolás Bonanno (2) y Pablo Herranz (4). Parciales: 4-1, 10-5, 13-9, 17-10, 19-11, 23-14 (descanso), 27-19, 31-21, 31-24, 34-26, 36-28 y 39-32.

Árbitros: Marín Llorente y García Serradilla. Señalaron dos exclusiones a los locales y a los visitantes.

Incidencias: Palau Blaugrana. Así que el primer gol del encuentro, sorpresa, fue para Dika Mem. El siguiente ataque culé lo detuvo Buda, el portero brasileño que ha pasado del anonimato de su liga local a uno de los grandes escaparates mundiales. Nielsen lanzaba la primera contra y Senovilla pedía tiempo muerto antes de que los suyos se estrenasen. No era tanto el marcador como las sensaciones, el gran criterio en un partido así, de los que no se pueden ganar. Imprecisiones para ataques fáciles del Barça. Algo que, en realidad, el campeón de todo no necesitaba, como demostró un golazo de Blaz Janc en una posición desequilibrada desde diez metros. Así ponía el 7-2 ante un Nava que estiraba la goma gracias a los goles de Nevado, el único faro iluminado de una ofensiva diezmada por las bajas en los laterales. Los segovianos tenían que buscarse las vueltas para sumar goles ante una defensa llena de músculo, goles como el que Sasha coló entre las piernas de Nielsen. El central ruso, que vale para un roto y para un descosido, filtraba pases a Marugán mientras Gedeón Guardiola se despedía del templo blaugrana días después de haber anunciado su retirada disfrutando de un rato como pivote ofensivo y marcando un gol, una bonita guinda para alguien que ha labrado una carrera longeva al extremo gracias a su compromiso defensivo. Como el de Isaías, su gemelo, de vuelta a la pista tras perderse el duelo ante el Villa de Aranda. Ampliar El Nava dio la cara. Daniel Pérez El problema del Nava no era tanto su ataque, sino contener a un Barça que se había soltado en ataque –en parte, por sus propios fallos– y anotaba a ritmo de gol por minuto. Su nómina de galácticos. Mientras, Nielsen deprimía a los extremos, con una doble parada a Robledo y Pérez desde seis metros. La diferencia entre un equipo y otro es lo clínicos que son los culés a la hora de castigar cualquier error. Porque Buda paraba, pero luego sus compañeros no culminaban la contra. Como era un partido de despedidas, también le tocó a Yeray, que aprovechó su convocatoria para jugar sus primeros minutos desde que se convirtiera en tercer portero. Todo indica a que serán sus últimos meses como jugador, pero tras dos retiradas interrumpidas, mejor no apostar. Limitaba daños el cuadro visitante con golazos lejanos como el de Méndez o el primero que un canterano como Alfredo Otero sumaba en semejante pista, pero el duelo estaba ya fuera de radar al descanso (24-14). Los de Nava tenían que buscarse las vueltas para sumar goles ante una defensa llena de músculo Así que el Barça sacó del armario a Saric, su teórico tercer portero, pero fue Yeray el que primero se lució con una buena parada a Dika Mem, gustazos por los que uno sigue jugando cuando ya es un cuarentón. Era un buen partido para probaturas, así que Senovilla vació la portería, un siete contra seis de rentabilidad cuestionable que daba réditos con un gol de Gedeón para perderlos con un gol en saque de centro de los culés sin guardameta para evitarlo. Pero la apuesta táctica era firme y los segovianos le cogieron gusto, aprovechando acciones de mérito de Yeray para contras como las de Ahumada. Así las cosas, el primer tiempo muerto del segundo tiempo lo pedían los locales tras un golazo lejano del valiente Otero. El marcador se mantenía en unos márgenes de dignidad tras ganar el Nava por +2 el parcial de 15 minutos posterior al descanso (32-24). Siguió manteniendo el tipo el cuadro de Senovilla, que hizo un +1 en el último cuarto, con un golazo sin ángulo de Pérez desde el extremo izquierdo y las paradas de Yeray, que alegraban a la modesta pero ruidosa parroquia navera que se pegó el palizón. Cantaron el último gol, de Heranz, aunque el Barça lo anulara con otro tanto desde el centro del campo sin potero.

